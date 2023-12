Vánoce na klíč i v době nouze. Úklidové firmy musejí zakázky dokonce odmítat

„Nestíháme. Teď už zakázky musíme i odmítat,“ zní měsíc před svátky z úklidových firem. Ani ekonomické rány posledního roku neomezily zájem o služby podnikatelů nabízejících vánoční úklid. Nejvíce zákazníků bývá mezi seniory a mladými páry do třiceti let, sami se do úklidu pouštějí nejčastěji lidé ve středním věku.

Předvánoční úklid. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

„Už měsíc máme plné termíny,“ potvrzuje Alena Rumpli z kutnohorské firmy Čas pro vás, která působí v Kutné Hoře a širokém okolí. Zatímco loni byl zájem především o mytí oken, letos přibylo objednávek o předvánoční úklidy celých bytů nebo domů. „Je to tak půl na půl, úklidy celých domácností nebo pouze mytí oken,“ říká Rumpli s tím, že stejně jako v minulých letech už dlouhé týdny před svátky výrazně stoupl zájem o čištění sedacích souprav a koberců. Jak rychle uklidit domácnost? Stačí i pár minut denně: Jste unavení a nestíháte uklízet? Jak za 15 minut denně zvládnout i velké věci Podobné zkušenosti mají i v Úklidovém servisu, firmě ze středočeské Církvice. „Nejvíce zakázek před Vánoci máme na čištění čalounění,“ potvrzuje Daniel Stýblo, podle kterého se ale ve srovnání s dobou před covidem snížil zájem o vánoční úklid celých domácností nebo samotné mytí oken až o třetinu. Covid situaci změnil V době po covidu se změnila situace i pro úklidové firmy, které se nezabývají přímo domácnostmi. „Zakázky týkající se úklidu po společenských akcích nebo oslavách spadly za posledních pár let o šedesát až sedmdesát procent,“ vysvětluje Pavel Novák z firmy uklidkh.cz, která se zaměřuje především na úklid v bytových domech pro sdružení vlastníků jednotek. Lidé se teď podle něho asi méně scházejí, mnohdy se také pořadatelé do úklidu po větších akcích, na které si dříve najímali profesionály, raději pustí sami. Jak se nestat otrokem vlastní domácnosti? Jak nebýt otrokem v domácnosti? Inspirujte se českou úklidovou influencerkou Zakázky se naopak od začátku zimy valí na čáslavskou firmu Jozantus. „Zájem o velký úklid před svátky je větší než v minulých letech,“ říká Jozef Antuš, podle kterého si někteří zákazníci objednají nejdříve jen mytí oken a pak zakázku rozšíří na celou domácnost. Přes tři čtvrtiny zákazníků jsou přitom senioři. „Celkový úklid chce především starší generace, odhadem ve věku mezi pětašedesáti až osmdesáti lety, a pak mladí do třiceti let, kteří se zřejmě zaměřují naplno na kariéru,“ vysvětluje Antuš. Čáslavský Jozantus a kutnohorská firma Čas pro vás přitom mají shodnou zkušenost, čtyři týdny před svátky už dokonce musejí další zájemce odmítat.

