Na své plantáži Karel Lebeda vyřezává stromky motorovou pilou a ve valníku s traktorem je převáží do nedaleké Drahomyšli. Ve vesnici na hlavní silnici mezi Žatcem a Louny je brzy začne prodávat.

„Stromky, které se prodávají u velkých nákupních center, se řežou už v září. A na Vánoce nevoní a často opadávají. Já s tím začínám až teď, aby lidem vydržely,“ vysvětluje na své plantáži. První stromy na ní zasadil na začátku devadesátých let. Dnes mají borovice, které jako vánoční stromeček neskončily, kolem patnácti metrů.

„Dřív tu bylo pole, ale když se stavěly závlahy, tak se překopala meliorace. Začalo to tady být vlhké, kolikrát jsem ani nesklidil obilí. Proto jsem se rozhodl místo pole zřídit plantáž vánočních stromků,“ popisuje. V posledních letech ho ale naopak potrápilo sucho. Některé sazenice borovic kvůli němu příliš nevyrostly.

Stromky vysazuje postupně tak, aby dorůstaly průběžně. Díky pravidelné prořezávce před Vánocemi dostanou světlo i ty menší, hnojiva nepoužívá.

Jaký bude letos o vánoční stromky zájem, odhadnout nedokáže. Před zahájením prodeje v Drahomyšli jich připraví několik desítek, pokud začnou docházet, sedne do traktoru s valníkem, nařeže a přiveze z plantáže další.

„Zájem o stromky je různý. Byla doba, kdy lidé chtěli hlavně jedličky, teď se zase vrací ke klasickým smrkům a borovicím. Možná je to také cenou,“ přemítá Lebeda. Zatímco třeba za jedli kavkazskou dá zájemce přes tisícovku, on borovice černé a smrčky ztepilé a pichlavé nabízí za pět set korun a méně. „Záleží, jak jsou velké,“ říká.

Koupit si lze u něj už nařezané stromy, které zabalí, přímo na plantáži je ale nenabízí. Přístup na ni totiž není ideální, cesta vede přes pole. I když je plantáž oplocená a hlídaná, občas se na ní objeví zloději. „Zrovna nedávno tu byl jeden. Když jsem se ho ptal, co tady dělá, řekl, že si řeže stromek. Když prý můžu já, tak on taky. Nějak nepochopil, že on majitelem na rozdíl ode mě není,“ směje se Karel Lebeda.