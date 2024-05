Praha se chce stát lídrem v oblasti biotechnologií. Na podzim proto metropole přivítá esa z této oblasti. Do hlavního města se sjede kolem 250 vědců a byznysmenů, aby společně na 2. ročníku mezinárodní konference Prague.bio našli cesty, jak efektivně převést konkrétní nápady z oblasti vývoje léků, diagnostiky a dalších oblastí týkajících se lidského zdraví do praxe. Akce se koná za mediálního partnerství Deníku.cz.

V Praze Vysočanech otevřelo Centrum Pharmtheon. Na pražské Harfě našly zázemí špičkové laboratoře, kam se přesune preklinický výzkum s cílem přiblížit nadějné molekuly blíž vývoji důležitých léků. | Foto: Deník/Zbyněk Pecák

Ředitelka pořadatelského spolku Prague.bio Petra KinzlováZdroj: Prague.bioK čemu konkrétně má konference Prague.bio přispět a přinesl její loňský první ročník nějaké hmatatelné úspěchy? Detaily vysvětluje ředitelka pořadatelského spolku Prague.bio Petra Kinzlová.

Není to příliš smělý plán vybudovat z Prahy evropskou metropoli biotechnologií?

Ambiciózní to bezesporu je. Vedení hlavního města si ale vytyčilo rozvoj biotechnologií jako jednu ze svých priorit a my se domníváme, že oprávněně. V Praze a Středočeském kraji sídlí řada vynikajících univerzitních a vědeckovýzkumných pracovišť, je zde infrastruktura a lidský potenciál. To, co zde zatím chybělo, je koordinace činnosti jednotlivých aktérů v tomto oboru; a to jak na straně vědy, tak byznysu. Jedno bez druhého nemůže fungovat a žádný vědecký nápad by se bez porozumění a propojení těchto oblastí nedostal do praxe. Co se týká zmíněné infrastruktury, mám na mysli zejména infrastrukturu komunikační – ta podnikatelská, kterou pro potřeby biotechu představují hlavně inkubátory, akcelerátory či VTP (vědecko-technologické parky), by si v Praze zasloužila posílit, což je na jinou diskuzi. Zmínila jsem Prahu a Středočeský kraj, ale ráda bych uvedla, že „Prague“ je v tomto případě spíše obchodní značka – v České republice funguje řada institucí, s nimiž bychom rádi navázali spolupráci a geografické umístění zde nehraje žádnou roli.

Konference Prague.bio má tedy oba světy propojit?

Jednoznačně. Již loňský první ročník měl velký úspěch a víme o několika případech, kdy start-upy díky konferenci navázaly vztahy s investory a pokročily v jednáních o konkrétní investici pro rozvoj jejich podnikání. Konference v roce 2023 zaznamenala velký zájem ze strany účastníků – i proto jsme v letošním roce zvolili Slovanský dům, tedy místo s větší kapacitou, a těšíme se na hojnou účast.

Zákeřnou rakovinu žena porazila. Nyní si plní sen a podniká v milované kosmetice

Komu je akce určená?

Konference je určena akademikům, investorům a lidem z průmyslu z celé střední Evropy. Zkušení investoři, zástupci předních farmaceutických i diagnostických společností a kanceláří pro transfer technologií se setkají s nadějnými start-upy, vědci a studenty, aby jim pomohli radami a postřehy při komercializaci jejich vědeckých nápadů. Pro zástupce průmyslu a investory bude konference zajímavým prostorem pro výměnu nápadů a navázání další spolupráce. Hlásit se mohou také vědeckovýzkumné projekty, které zhodnotí zkušení investoři, respektive zástupci fondů spravujících řádově miliardy korun určených na investice do nadějných projektů.

Takže díky konferenci může vzniknout nějaká nová perspektivní firma?

V podstatě ano. Hlavním tématem setkání jsou investice do start-upů, spin-offů a komercializace technologií. Představitelé vědy a byznysu si osobně vymění své zkušenosti s vývojem a financováním nových léků, diagnostiky, lékařských technologií a dalších oblastí. Pokud investory něco zaujme, mohou to finančně podpořit. Vedle přednášek budou součástí konference také panelové diskuse s investory nebo zástupci právních firem specializujících se na právo transferu technologií a duševního vlastnictví. Právě tato část byla v loňském roce jednou z nejlépe hodnocených částí programu.

Z kopřivy, bezu i yzopu. Žena mění bylinky ze zahrady na oblíbené sirupy

Jaká zvučná jména se na konferenci objeví?

Je to spíše odborná konference, takže jména našich „hvězd“ nemusí být nutně všeobecně známá. Vystoupí například Christian Stein, zakladatel transferu technologií v Německu, bývalý prezident největší evropské asociace pro transfer technologií a velmi úspěšný vědec i byznysmen. Dále přivítáme Petra Jansu, experta ze Silicon Valley. Osobně navazuje na spolupráci s prof. Antonínem Holým, autorem celosvětově úspěšných antivirotik, léků na HIV a žloutenku. Bude nám ctí uvést i zástupce vlády a místní samosprávy. Konferenci podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR, záštitu převzal ministr průmyslu a obchodu pan Jozef Síkela a primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda.

Jakým dalším aktivitám se Prague.bio věnuje, vedle již každoročního organizování konference?

Naším cílem je být hlasem oboru; a také poskytnout platformu pro setkávání a diskuzi institucím, které se v ČR věnují oblasti biotechnologií. A to nejen proto, abychom usnadnili nacházení vzájemných synergií, ale také abychom společně formulovali potřeby, možnosti a příležitosti, které rozvoj biotechnologií nabízí pro celou společnost. Jako profesní uskupení jsme též partnerem státní a veřejné správy. Věříme, že je zde potenciál a tradice, které dokážeme společnými silami využít co možná nejlépe.