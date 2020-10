To je případ malé vesničky Rochlov na severu Plzeňska, kde se prodejna otevřela po dlouhých dvaceti letech. „Obchod si pronajal soukromník v budově obce. Odpouštíme mu nájem a hradíme za něj energie,“ říká starosta obce o zhruba 300 obyvatelích Jiří Patera.

Místní už tak nemusí dojíždět za nákupem do sedm kilometrů vzdálených Nýřan. V krámku si mohou nakoupit denně, s výjimkou neděle. „Najdou tu pečivo, maso, ovoce, zeleninu nebo i drogerii. Lidé jsou rádi, že mají kde nakupovat a také, kde se potkat a popovídat si,“ uvádí dále Patera s tím, že obec budovu koupila před pěti lety a od té doby ji rekonstruuje.

„Prodejnu jsme vybavili na náklady obce. Když se tam nájemníkovi nepovede, zařízení nám zůstane a obchod může provozovat obec nebo nový nájemce. Snažím se teď domluvit s místní mateřskou školou, aby tu také nakupovala potraviny, tak uvidíme,“ dodává Patera. Spolu s prodejnou vznikl v budově také nový byt. Do budoucna by zde chtěla mít obec několik dalších bytů v horním patře.

Pomáhá i kraj

Venkovským prodejnám pomáhá od roku 2018 také Plzeňský kraj. Letos podpoří zachování obchůdků ve více než 70 malých obcích. Vyčlenil na to tři miliony korun. V minulém roce podpořil 61 obchodů částkou dva miliony korun, přičemž většinou šlo o příspěvek provozovateli prodejny. O dotaci může požádat obec do 500 obyvatel, případně do 1000 obyvatel, jestliže o ni žádá pro prodejnu, která je v její části do 250 obyvatel. Podle bývalého hejtmana Josefa Bernarda dnes vesnické prodejny dotuje polovina krajů.

Podporu od kraje mohou získat také pojízdné prodejny. Mikroregion může zažádat až o 800 tisíc korun na jejich nákup. Před třemi lety to využilo Horažďovicko.

Využít služeb pojízdné prodejny mohou lidé například v malé vesničce Černíč. Tyto prodejny jezdily po republice už před desítkami let. Výjimečné na této je, že není soukromá, ale provozuje ji Dobrovolný svazek obcí Horažďovicko. Aby mohla fungovat, obce zakoupily potřebný automobil a provoz dotují.