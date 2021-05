Jacob Ringler, šéf Pure Storage v PrazeZdroj: Archiv Pure StorageJacob Ringler, ředitel pražského výzkumného a vývojového centra v rozhovoru říká, že základem je umět naslouchat, být otevřený novým nápadům a udržovat v týmu optimismus a dobrou náladu.

Pure Storage otevřelo před rokem v Praze své centrum výzkumu a vývoje. Co za kandidáty hledáte? Co od nich očekáváte?

Pure Storage je jedním z hlavních hráčů v oblasti ukládání dat. Zákazníkům dodává úložiště využívající 100 % flash technologie, a to jak do datových center, tak i formou pružné cloudové služby. Kromě hardware firma vyvíjí i software, díky němuž úložiště fungují bezpečně, snadno a bez výpadků.

Právě tento software pomáháme vyvíjet v našem pražském R&D centru. Od našich zaměstnanců a uchazečů o práci ovšem nevyžadujeme jen znalosti z oblasti informačních technologií, měli by být vybaveni i základními měkkými dovednostmi, jako je komunikativnost, schopnost řešit problémy a zájem se rozvíjet a učit.

Hledáme lidi s otevřenou myslí a schopností myslet a dělat věci jinak. Lidi, kteří mají vlastní nápady, vidí různé cesty řešení a umí si poradit s problémem, i kdyby se měli kvůli tomu naučit nový programovací jazyk. Zkrátka lidi, kteří ví, jak se dostat problému na kloub, jak říkají Češi.

Snažíme se, aby se naši zaměstnanci dívali na problém jako na příležitost k růstu a aby chápali, že největší prioritou je pro nás vždy klient, kterému často přinášíme řešení jeho požadavku ad hoc.

Český trh je známý tím, že IT specialistů je nedostatek a firmy si je přetahují - jak se vám je daří získávat?

Je to sice výzva, ale daří se nám to. Máme silný náborový tým zaměřený na vyhledávání talentů jak na českém trhu práce, tak i v zemích EU, brouzdáme ale i v dalších mezinárodních vodách. V Česku se hodně soustředíme na oslovování studentů technických vysokých škol.

Laťka je u nás nastavena vysoko, ale těm, kdo se k nám přidají, poskytujeme zázemí silné a dyna-mické firmy ze Silicon Valley. Nabízíme atraktivní práci na zajímavých projektech, přístup k nejmodernějším technologiím, přátelskou a otevřenou atmosféru.

Vedle toho stále vylepšujeme benefity - od vzdělávání, přes týmové předávání zkušeností až po výměnné pobyty v samotném sídle v Silicon Valley, které se obnoví, jakmile bude možné bezpečně cestovat do zahraničí. Lákává je i neomezená dovolená pro ty, kteří dokončili nějaký mimořádný projekt, stejně jako možnost získat akcie firmy.

Vnímáte nějaké rozdíly v pracovních návycích Čechů a pracovníků ze zahraničí?

To je dobrá otázka. Nejvíc rozdílů je asi v rozvržení pracovního dne. Češi raději pracují ráno a odpoledne chtějí mít volno pro sebe. Někteří cizinci zase chtějí pracovat spíše večer.

Proto nabízíme pružnou pracovní dobu, aby každý mohl dělat v čase, který mu nejlépe vyhovuje. Uvědomujeme si také, jak důležité je rozdělit dny mezi práci a osobní život. Zároveň se při tom dobře vypořádáváme s časovým posunem mezi Prahou a Kalifornií.

Stejně tak jsou rozdíly ve způsobech komunikace. Například když se Čechům něco nelíbí, řeknou to bez obalu a vy hned víte, na čem jste. Američané naopak upřednostňují věci víc zaobalovat.

A co mě osobně překvapilo, jsou stravenky. Ty si Češi oblíbili jako jeden z nepostradatelných benefitů. Setkávám se s tím téměř při každém pohovoru. Ostatní to berou jako peníze k výplatě navíc, ale pro Čechy jsou stravenky, řekl bych, až kultovní záležitost.

Pure je známý právě svou silnou firemní kulturou. Můžete popsat hlavní atributy vaší kul-tury?

Klíčová je u nás otevřenost, transparentnost, týmový duch. Všechno, co děláme, směřuje ke spokojenosti zákazníků. Snažíme se vždy najít řešení jejich požadavků a poskytnout správné odpovědi na jejich problémy a výzvy.

To se pak promítá i do samotného týmu a dává impuls našim lidem posouvat hranice svých schopností. Reagovat i na velmi specifické požadavky našich klientů je u nás výzva.

Týmy to přiměje myslet jinak, komunikovat spolu a hledat řešení, která potom do produktu aplikují i jiné týmy z různých částí světa. Myslíme globálně. S tím souvisí i to, že našim hlavním jazykem uvnitř firmy je angličtina.

Zásadní pro firemní kulturu jsou podle mě i zmíněné výměnné pobyty či stáže v samotném Silicon Valley. I když je firemní kultura jedna, kulturní rozdíly se stírají čím víc se lidé uvnitř firmy poznávají. Týmy ve všech částech světa ví, jak a na čem pracují.

Věříte, že kultura je jedním z argumentů, aby lidé přijali vaši pracovní nabídku?

Věřím, že ano. Našich uchazečů se vždycky ptám, co je pro ně důležité, jak by měla vypadat kul-tura ve firmě. Převážně zmiňují otevřenost, chtějí být součástí silného týmu, ve kterém cítí oporu, láká je práce s nejnovějšími technologiemi a ocení časovou flexibilitu. Jde o aspekty, které v Pure podporujeme a vyznáváme.

Co pro vás osobně znamená firemní kultura?

Vedle toho, že všudypřítomná oranžová je moje oblíbená barva, je mi firemní kultura Pure velmi blízká. Pure Storage je pro mě firma, která udává trend nejen v přístupu k flash technologiím, ale i ke svým zákazníkům i zaměstnancům, které bere jako svou nedílnou součást.

Vyhovuje mi transparentnost a týmovost, která je tady nastavena. Své úspěchy i slepé cesty si naše týmy vzájemně sdělují, nebojí se mluvit o chybách, protože ví, že tím posunují dopředu nejen vývoj Pure, ale i svůj vlastní. Vše se bere pozitivně, i chyby, protože se z nich mohou ostatní poučit: “Já chci, abyste to věděli, aby se vám to taky nestalo…”

A naopak, když někdo překročí dosavadní hranici možností a přijde s ještě lepším způsobem ře-šení pro klienta, získává butt kicker, symbolickou sošku osla, co ostatním nakope zadek.

A i když mají členové týmu různé pozice, tak spolu mluví na rovinu, neuzavírají se před sebou do kanceláří a nebojí se říct nahlas cokoliv. Každý v Pure pracuje tak, aby mohl jiného podpořit ve snaze projekt posunout. Na tom vyhrají všichni.

Pro kandidáty z IT je zásadní pracovat s nejnovějšími technologiemi a vyvíjet se. Co nabízíte v tomto prostoru?

Pure Storage je průkopník a dnes už i lídr na poli ukládání dat. Hardware využívající flash technologie propojujeme s vlastním operačním systémem a dalšími softwarovými řešeními, které vyvíjíme i my zde v Praze.

Díky tomu se naši zaměstnanci dostanou k unikátním technologiím, naučí se pracovat v nejmodernějším datovém prostředí a jsou také součástí nejnovějších výzkumů. Díky tomu dáváme našim lidem i prostor k profesnímu růstu, což je také v oboru pro mnohé nedocenitelný benefit.

Podle stejného průzkumu potřebují zaměstnanci IT šéfa, který je inspiruje, myslíte si, že jste dobrou inspirací pro své lidi? A váš šéf?

V Pure se cítím být součástí silné firmy s lidskou tváří, kde šéf jde příkladem. Přicházím s nápady, motivuju, snažím se navodit pozitivní a kreativní atmosféru. Vnímám silné i slabé stránky. Podporuji přesuny na pozicích, ze zkušeného vývojáře se tak u nás jednou stane manažer, manažer může pomýšlet na pozici šéfa.

Na předchozích vedoucích místech jsem si neuměl představit, že bych se o řešení problému přišel poradit se svým nadřízeným. V Pure je to přirozenost. Můj manažer je skvělý. Společné řešení problémů na bázi sdílených zkušeností je tady cesta, díky které může růst celý tým.

Za to jsem šťastný, tohle pro mě hodně znamená, cítím podporu, kterou se snažím předávat i já svým lidem v týmu. Být mentorem, koučem. Neříkám, jak bych danou věc udělal já, ale vedu k sebepoznání. Ukážu cestu, ale po ní se už každý musí vydat po svém až do úspěšného splnění úkolu. Všichni si to pamatují pro příště.