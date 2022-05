A to nejen v rodině, ale také v drobném podnikání.

Malý slovníček termínů:

Runway – na jak dlouho máte rezervu pro rozjezd svého byznysu a nezemřete přitom hlady

Burnrate – kolik peněz měsíčně spálíte, dokud jsou náklady z vašeho podnikání vyšší, než tržby

Bod zvratu – kolik produktu nebo služby musíte prodat, abyste pokryli své náklady a začali tvořit zisk, nejste přece charita

Pokud o podnikání přemýšlíte už nějakou dobu, jistě tušíte, čemu byste se chtěli věnovat. Každý přece umí něco, za co je někdo jiný ochotný zaplatit. Zamyslete se nad tím, co byste mohli lidi naučit, nebo co byste jim mohli nabídnout a jak vyřešit nějaký jejich problém.

Představte si svého ideálního zákazníka.

Jak? Nejlepší je vzít si velký papír a fixu a zákazníka si namalovat – jaký je, co o něm víte, po čem touží. Podívejte se na firmy a podnikatele, kteří pracují v oboru, kterému se chcete věnovat, a inspirujte se.

Prohlédněte si jejich webové stránky, komentáře pod jejich výrobky, zjistěte, co dělají dobře a kde by naopak prospělo zlepšení. Nekopírujte, ale inspirujte se a nevymýšlejte něco, co už udělal někdo jiný před vámi, ale pak si to udělejte po svém. „Vy jste originál,“ říká byznysmentorka Margareta Křížová.

Co je třeba před rozjezdem živnosti:

• Vědět jak jste na tom s financemi - jakou máte rezervu a jak dlouho vydržíte, než začnete vydělávat

• Prozkoumat trh

• Znát svého zákazníka

• Vytvořit jednoduchou verzi vašeho produktu, váš prototyp

• Spustit jednoduchý web a používat sociální sítě (ideálně ty, které používá váš zákazník)

• Nezapomeňte na profil na profesní sociální síti Linkedln

A jeden Margaretin tip navíc: Nepotřebujete spoustu peněz, rozjíždíte přece malou živnost, nikoli výrobu raketoplánu. Nemusíte mít drahé kanceláře a obchod na hlavní třídě. Zkuste tzv. Pop-up shop. Co to je? Domluvíte si někde v místní kavárně, knihovně nebo galerii, zkrátka někde, kde vás nechají, že tam budete jeden dva dny prodávat vaše zboží. Zjistíte, jestli se vaše věci líbí a co přesně chce váš zákazník.

