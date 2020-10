Podle bývalých kuřáků, kteří plně přešli na jiné alternativy kouření, má přitom změna pozitivní dopad na jejich život. Jídla jim chutnají lépe (to tvrdí 52 % respondentů zmiňovaného výzkumu), zlepšil se jejich společenský život (46 %) a mají lepší vztahy s rodinou a přáteli (40 %).

Podobná čísla přinesl i Český statistický úřad, který provedl Národní výzkum o spotřebě tabáku v dospělé populaci ČR za rok 2019. Z něj vyplývá, že v roce 2019 bylo v populaci České republiky skoro 25 procent kuřáků starších 15 let.

V porovnání s rokem 2018 byl zaznamenán mírný pokles. Současná situace je taková, že denně v ČR kouří 21,1 % mužů a 15,2 % žen. Výzkum také potvrdil trend snižování kouření u nejnižší věkové skupiny 15-24 let. V roce 2017 bylo v této kategorii 35 procent kuřáků, o rok později jen 26,9 % a v roce 2019 už jen 23 procent.

Necelá třetina současných kuřáků se v průběhu posledního roku pokusila přestat kouřit. Nejvyšší snahu zanechat kouření mají lidé s vysokoškolským vzděláním, s nižším vzděláním toto úsilí klesá.

S kouřením je opravdu těžké přestat, ač je zjevné, že svůj zlozvyk vnímá řada kuřáků opravdu negativně a chtěli by s ním něco udělat. Čím ale nahradit klasickou cigaretu? Paradoxně v první fázi odvykání nejlépe pomůže - jiná cigareta.

„Náhradou kouření klasických cigaret mohou být i jiné alternativy užívání tabáku. Nezbavují závislosti, ale jsou méně škodlivou alternativou v případech, že není dostatek motivace ke zbavení se závislosti. Například bezkouřové zařízení typu Iqos je možným řešením, v některých případech i mezistupněm ke zbavení se závislosti,“ je přesvědčena pražská terapeutka Petra Petrlíková.

A odborníci nejdou daleko ani pro silnější slova. Michal Miovský, klinický psycholog a psychoterapeut z Karlovy Univerzity v Praze, vidí v nástupu alternativ ke klasickému kouření významný milník.

„Užívání tabáku právě prochází revolucí. Trend je nezadržitelný, jsme svědky největší historické změny ve vztahu k užívání této návykové látky,“ uvedl ve videorozhovoru, který zve na Roadshow Deníku s online diskusí, v níž odborníci na jednotlivé oblasti proberou témata různých závislostí.

Roadshow moderovanou Pavlínou Wolfovou Deník spustí 18. října a 19. listopadu, registrační formulář a další informace o události najdete na stránkách www.zavislosti.denik.cz.

A nač by měl myslet kuřák, který hodlá „jednoho dne“ skončit s kouřením? Jak těžké je pro něj rozhodnutí, aby to udělal co nejdříve?

„Nejdůležitější je motivace. Pokud je jí dostatek, pak je důležité se soustředit na konkrétní kroky. Nehroutit se nad dalekým cílem, ale rozfázovat si ho na malé jednotlivé kroky, které jsou realističtěji splnitelné. Pomůže i vyhledání odborníka, který nás na takové cestě provází,“ je přesvědčena Petra Petrlíková.

Zdroj: DENÍK