Alkohol jako vánoční dárek? Firma nabízí etikety podle přání zákazníka

Tvrdí, že jej samotného hned tak něco nerozzuří, v názvu vychází z německého slova koller, které v překladu znamená zuřit. První várka vášnivého vlašského ryzlinku se slaným minerálním tónem je po pár měsících pryč, před Vánocemi také vyprodali charitativní dárkový set Zuřivec s červenými merloty a krom jiného s Kollerovými hranými a podepsanými paličkami na bicí.

„Vybrali jsme padesát tisíc. Veškerý obnos za sety putoval na pomoc Azylovému domu pro matky s dětmi Otevřené srdce. Koupí si dvě pračky, máme z toho radost,“ řekl Deníku zpěvák.

S vínem hodlá pokračovat. „Jedeme dál. Podle vinaře Filipa Mlýnka byl letošní ročník pro víno výborný. Ryzlink vlašský má být ještě lepší než loňský, tak se na to těšíme. Měl by to být další Zuřivec,“ nastínil plány pro příští rok.

Souhra chutí. Sládek z Krušnohoru navařil pivařům vánoční i zimní speciál

Víno ho baví, ale stále je pro něj jen koníčkem. Vlastní vinařství Koller zatím neplánuje. „Jsem moc rád za spolupráci s vinařskými profesionály. Je fakt, že jsem letos projížděl vinice spíš než jako pěstitel, jako muzikant. Při akcích projektu Hudba ve vinicích. České a moravské hudební festivaly jsou většinou spjaté s popíjením piva, je zajímavé dát do popředí víno,“ usmívá se Koller.

Spolupráce z branže

Pořízení menší vinice zvažoval i herec Karel Roden. Nakonec se spokojil se svou vlastní edicí vín, kterou na trh uvádí již několik let. Spolupracuje na tom s Tomášem Vicanem, brněnským rodákem a producentem filmových Bobulí. Nejdříve to bylo pod Adámkovým vinařstvím, od ročníku 2018 pod vinařstvím Vican, které vzniklo před více než pěti lety.

Unikátní pivotéka. Muzeum v Plzni nabízí 140 druhů piv z celé republiky

Sídlí poblíž Mikulova v místech, kde se kdysi rozlévalo moře, v emblému tak má vinařství mušli. Jako zástupce filmového průmyslu ve vinařském světě u nás Vican prorazil nejvíce. Radoval se z ocenění Vinařství roku 2019 a boduje i na mezinárodních vinařských soutěžích, nedávno bral v Portugalsku hned pět zlatých medailí.

Podle hlavního sommeliera Národního vinařského centra Marka Babisze se ale jinak české celebrity do vinařského byznysu příliš nezapojují. „Obhospodařovat vinice a provozovat vinařství je velmi náročné. Spoluráce s profesionály ale může fungovat,“ podotkl odborník.

Celebrity ve světě vína



Domácí:

- David Koller, rocker a zpěvák má svou vlastní značku vína Zuřivec

- Karel Roden, herec má již několik ročníků vlastní edici vín

- Tomáš Vican, producent filmových Bobulí má nedaleko Mikulova vlastní vinařství



Svět

- Mario Andretti, motosport, Andretti Winery v kalifornském Napa Valley

- George Clooney, herec, Domaine du Canadel, francouzská Provence

- Gérard Depardieu, herec, Chateau de Tigne ve francouzském údolí Loiry; vlastní i další vinice po celém světě

- Wayne Gretzky, hokejista, Wayne Gretzky Estates, Kanada

- Maynard James Keenan, zpěvák, Caduceus Cellars, v americké Arizoně

- George Lucas, film. producent, tvůrce Hvězdných válek, Skywalker Vineyards v Kalifornii

- Brad Pitt and Angelina Jolie, herci, Chateau Miraval, francouzská Provence

- Alan Silvestri, skladatel filmové hudby (Avengers, Trosečník, Forrest Gump), Silvestri Vineyards, kalifornské Carmel Valley

- Sting, zpěvák, Tenuta il Palagio, Toskánsko