Vinotéky na Karvinsku silvestr nezajímá. Lidé raději levný sekt ze supermarketu

Šampus, šampíčko, sekt nebo prosecco, prostě „bublinky“. Co by to bylo za oslavy konce roku, kdyby o silvestrovské půlnoci chyběl přípitek šumivým či perlivým vínem. A nejinak tomu bude s největší pravděpodobností i o letošním silvestru.

Zájem lidí o šumivá vína a sekty pro silvestrovské oslavy se ve vinotékách nijak zvlášť nepromítne. Lidé zpravidla kupují levnější produkty v supermarketech. Prosinec 2021. | Foto: Deník/Tomáš Januszek