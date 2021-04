Pokud jste klientem Oborové zdravotní pojišťovny (OZP), tak pak si můžete veškerou potřebnou agendu vyřídit jednoduše online, přes aplikaci VITAKARTA.

Přes 50 programů

VITAKARTA přináší řadu výhod. Například prostřednictvím kreditů získaných za aktivní přístup k péči o své zdraví, můžete kdykoli a odkudkoli, přímo z mobilu, čerpat zajímavé příspěvky na více než 50 programů dle vlastního výběru. Kredity lze mezi pojištěnci slučovat, čehož využívají zejména rodiny a uplatňují tak příspěvky v řádech tisíců korun - např. na dětské tábory či zubní rovnátka.

Přes VITAKARTU je také zdarma dostupná nonstop Asistenční služba, Online poradna nebo si lze nechat vyhodnotit do 24 hodin záznam křivky EKG z chytrých hodinek Apple Watch, na jejichž pořízení OZP jako jediná zdravotní pojišťovna přispívá.

Prevence 2021

Pro OZP je prevence prioritou. Klienti tak mohou absolvovat celou řadu bezplatných preventivní vyšetření, která jsou hrazena nad rámec veřejného zdravotního pojištění. V rámci sedmi programů z řady STOP mají na výběr, zda preventivní vyšetření rakoviny prsu, kůže, prostaty, ledvin a břišních orgánů nebo dutiny ústní, osteoporózy či infarktu, absolvují formou bezplatného vyšetření u některého ze smluvních poskytovatelů zdravotních služeb, nebo si vyberou jakéhokoliv jiného poskytovatele příslušné odbornosti, vyšetření si zaplatí a účtenku následně uplatní formou Kuponu v max. stanovené výši.

I letos v nabídce OZP nechybí, u klientů tolik oblíbené, Kupony na prevenci. Kromě příspěvku na preventivní aktivity nebo očkování proti chřipce stojí za pozornost příspěvek na dentální hygienu ve výši až 2 000 Kč. Novinkou je Kupon na očkování do výše 1 000 Kč nebo Kupony pro chronicky nemocné a klienty se specifickými potřebami. V jejich rámci poskytuje OZP například příspěvek 4 000 korun pro onkologicky nemocné, až 5 000 Kč pro klienty s nízkobílkovinnou dietou či 1 000 korun pro děti s obezitou.

Součástí benefitů OZP jsou i programy pro specifické cílové skupiny – pro dárce krve, orgánů a kostní dřeně. OZP také přispívá na přímořské ozdravné pobyty dětí ve věku od 7 do 15 let a myslí na těhotné, maminky a novorozence, kterým přispívá na očkování nad rámec veřejného zdravotního pojištění či nabízí unikátní pojištění do 1 roku zdarma.

Nabídka benefitů je pravidelně aktualizována, sledujte www.ozp.cz i facebookové stránky.

Nezapomeňte, již 31.3. končí možnost změny zdravotní pojišťovny.