Neřeší už jen nakládání s odpady nebo o to, do jaké míry využívají obnovitelné zdroje energie. Uvědomují si, že svou uhlíkovou stopu mohou snížit například i používáním vhodně zvolené IT infrastruktury. Vliv na to mají i rostoucí ceny energií.

Proč je ESG pro podniky důležité? A jaký dopad má konkrétně na vaši společnost?

Všichni jsem zodpovědní za to, abychom se snažili spotřebovávat méně energie a svými aktivitami vytvářeli menší uhlíkovou stopu. V Pure Storage sledujeme indikátory ESG již od založení společnosti. Konkrétně první část zkratky ESG, tedy Environment, životní prostředí, je něco, co nás vždy zajímalo a co je součástí naší konkurenční výhody. Filozofii ESG vnímáme komplexně a sledujeme dopad na životní prostředí nejen u našich výrobků a obchodních operací, ale také v rámci našich dodavatelských řetězců a zdrojů produktů. To mimo jiné zahrnuje také měření naší uhlíkové stopy.

Pokud jde o význam ESG pro podniky obecně, je zajímavé, jak se zde za poslední rok změnily názory a preference. Já osobně o otázkách ESG hovořím již pět let, ale teprve nedávno se o ně začali skutečně zajímat i naši obchodní partneři a klienti. Částečně k tomu přispěly standardy vykazování zavedené regulačními orgány. To znamená, že investoři stále častěji sledují, zda jsou podniky v souladu s ESG, a na společnosti, jako je ta naše, je v tomto ohledu vyvíjen větší tlak. A zákazníci a spotřebitelé také chtějí vidět, že společnosti, se kterými spolupracují, podnikají kroky k řešení této problematiky.

Na Prašivé žijí ekologicky: ne plastovému nádobí, do práce chodí bez zplodin

Může mít podnikání jediné firmy z hlediska udržitelnosti viditelný vliv?

Domnívám se, že my jako společnost Pure Storage můžeme mít svými kroky dokonce obrovský dopad. Samozřejmě existuje spousta výroků spadajících do greenwashingu, kdy se společnosti hlásí k zásadám ESG, ale v praxi to není vidět. Pro nás však jde o celkový přístup. Pokud z hlediska životního prostředí vytvoříte problém a pak ho řešíte pomocí kompenzací (offsetů), děláte něco dobrého. Daleko lepší je však řešit ekologické problémy rovnou: poskytovat produkt s nižším dopadem na životní prostředí, čímž problém vůbec nevznikne. Když společnost Pure Storage začínala, vstupovali jsme do oboru, který se z podstaty věci vyznačoval mnohem vyššími náklady. Disky flash byly v té době velmi drahým médiem pro ukládání informací. Museli jsme se proto zaměřit na vývoj technologie, která by výrazně snížila náklady na systémy pro ukládání dat. Soustředili jsme se na to, abychom použili méně surovin nebo výrobní postupy o méně krocích a zefektivnili náš produkt tím, že budeme používat méně zdrojů, např. fyzického hardwaru, jako je paměť flash nebo čipy Intel. Pokud jich používáte menší množství, spotřebujete méně energie a jste šetrnější k životnímu prostředí.

Mají vaši zákazníci povědomí o ESG a požadují systémy, které jsou v souladu s těmito principy?

Ve společnosti Pure Storage pracuji již pět let. Od prvního dne jsem mluvil o tom, že naše produkty vyžadují méně energie, místa a chlazení. A čtyři roky to zákazníky příliš nezajímalo. Ptali se: „Jaká je cena?“ a „Má to funkce, které potřebuji?“. To pro ně bylo důležité. V posledním roce se ale postoj zákazníků začal měnit, především v souvislosti s novými požadavky na reportování o ESG. Proto jsme ve společnosti Pure Storage provedli nezávislou studii s využitím analýzy třetí strany. Věděli jsme, že z hlediska požadavků spojených s ESG jsme efektivnější než kdokoli jiný, ale studie, kterou jsme si nechali vypracovat, ukázala, že dokonce až pětkrát. Naše systémy nabízejí výrazně nižší spotřebu energie, menší nároky na prostor – o 96 % menší než starší klasické pevné disky – a vytvářejí méně elektronického odpadu. To je jeden z důvodů, proč jsme získali zakázku na správu datového úložiště ve společnosti Meta; nabídli jsme totiž jediné řešení, které se do datového centra vešlo, jak z hlediska prostoru, tak z hlediska spotřeby energie.

Nyní již v Evropě pozorujeme větší obavy týkající se spotřeby energie v úložištích dat. Je to důsledek inflace i dopad konfliktu na Ukrajině na ceny energií. Na rozhodování a chování lidí to má již velký vliv. Proto klademe důraz na to, kolik naše systémy spotřebovávají energie. S naším úložištěm Pure FlashArray dokážeme vměstnat 4-5 petabajtů do zařízení o velikosti mikrovlnné trouby nebo toustovače; a to zařízení navíc spotřebuje přibližně stejné množství energie jako mikrovlnná trouba. Řešení Pure vyžadují ve srovnání s odpovídajícími konku-renčními systémy jen 20 % energie. Celkově tak naši zákazníci ušetřili 4 miliardy kWh ener-gie, což to odpovídá emisím skleníkových plynů, které vytvoří jízda jednoho automobilu na 7 miliard kilometrů. Navíc se zaměřujeme také na to, abychom zákazníkům pomáhali rozšiřo-vat jejich systémy a investovat do produktu, který pro ně bude životaschopný i za 5 až 6 let. Před několika lety jsme nabídli službu Pure as a Service. Tento program umožňuje zákazní-kům podepsat smlouvu o úrovni služeb a my ve společnosti Pure pak celé prostředí pro uklá-dání dat spravujeme za ně. Zákazníci tak platí pouze za skutečně využitou úložnou kapacitu. To je také součástí programu ESG společnosti Pure Storage: pomáháme firmám plánovat využití kapacity.

Jakou roli v přístupu Pure k ESG hraje recyklace?

Snažíme se co nejvíce vyhýbat vyhazování věcí. Nakonec se však zařízení opotřebuje, a když se tak stane, jednotlivé díly se recyklují; buď to provede přímo společnost Pure, nebo naši partneři. V našem dodavatelském řetězci se na recyklaci zaměřujeme rovněž a snažíme se co nejvíc omezit využívání plastů. Opakovaně používáme také naše obaly. Při výrobě high-tech produktů složitější zařízení nikdy nevzniká na jednom místě: někde se vyrábějí čipy, jinde desky plošných spojů a na třetím místě se provádí finální montáž. Během tohoto procesu se různé dílčí sestavy balí a odesílají; společnost Pure tyto obaly znovu používá. Také pro naše zákazníky platí, že jakmile je řešení odesláno, Pure jim umožní obal vrátit.

Je ESG prioritou i pro české zákazníky Pure?

Ano, máme v České republice řadu zajímavých projektů, které zohledňují prvky související s ESG. Cena elektřiny prudce vzrostla, takže toto téma je pro zákazníky stále podstatnější. Jeden z našich zákazníků nedávno provedl analýzu, která ukázala, že náklady na energii pro chlazení po 3-4 letech dosáhnou téměř stejné výše jako původní cena samotného zařízení. Ještě před rokem by to pro zákazníky nebylo téma.

Reakce na rekordní ceny. Spotřební daň z benzinu se sníží o 1,50 koruny na litr

Co mohou zákazníci udělat, chtějí-li podpořit samotné principy ESG a také dosáhnout co nejvyššího souladu své organizace s regulačními předpisy?

Jistě by vás překvapilo, kdybych neodpověděl, že je třeba začít nahrazovat klasické magnetické pevné disky úložišti flash. Když jsem zmínil, že jsme 5krát efektivnější, tak to bylo ve srovnání s ostatními dodavateli systémů typu all-flash. Ve srovnání s klasickými pevnými disky je tento poměr 10:1:, a to jak z hlediska zabraného prostoru, tak i poskytovaného výkonu. Navíc je ke správě potřeba jen asi desetina lidské práce. Systémy all-flash jsou prostě celkově dramaticky efektivnější.

Jednou z věcí, kterou zákazníci měli dříve tendenci podceňovat, byly celkové náklady na vlastnictví (TCO). Nepřikládali jim takový význam ve srovnání s počáteční cenou. Věřím, že nyní význam TCO skutečně přehodnocují. Pokud o tom uvažujete z hlediska ESG, nebo alespoň z hlediska onoho „E“ vztahujícího se k životnímu prostředí, je TCO velmi důležitým konceptem. Úvaha o TCO by měla jít do hloubky a zahrnout třeba i to, jaké jsou náklady na odstranění zařízení. Mnoho zákazníků nebere v potaz, jak se jejich rozhodnutí projeví v delším časovém horizontu, třeba za více než 5 let. Lidé mohou například předpokládat, že třeba už stejně budou mít jinou práci, takže se nezabývají náklady na výměnu systému někdy v budoucnu. Doufám, že ESG přiměje manažery a specialisty na veřejné zakázky, aby více přemýšleli o celém cyklu produktů. Pak budou hledat taková řešení, která jsou udržitelnější. Náklady za udržitelné zboží jsou totiž vlastně obdobou úspor, alespoň pokud zohledníte veškeré výdaje.