Zavedení zálohového systému na PET lahve a plechovky se v ČR zase o kousek přiblížilo. Ministerstvo životního prostředí poslalo v minulých dnech návrh příslušného zákona do meziresortního připomínkového řízení. Zálohový systém zajistí skutečnou recyklaci PET lahví a plechovek, a to bez nároku na financování z veřejných zdrojů. Návrh předpokládá spuštění systému začátkem roku 2026.

Na Slovensku už úspěšně zálohují. | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

Iniciativa pro zálohování vítá navržený systém jako správný krok, který napomůže životnímu prostředí, protože v současném systému třídění končí velká část nápojových obalů na skládce či ve spalovně.

„Navržené parametry zaručí systém, který je přívětivý především ke spotřebitelům a poskytne jim širokou a dobře dostupnou sběrnou síť s více než 11 000 místy pro vrácení zálohovaných obalů. Díky zálohovému systému budeme schopni vysbírat a recyklovat minimálně 90 % plastových lahví a plechovek uvedených na trh,“ je přesvědčena Kristýna Havligerová, manažerka vnějších vztahů Iniciativy pro zálohování.

Vytřídíme jen čtvrtinu obalů

Nový směr podporují i nápojové společnosti, jež uvádějí obaly na trh. Například Plzeňského Prazdroje by se týkalo zálohování plechovek.

„V Česku se aktuálně vytřídí jen čtvrtina hliníkových obalů, zbytek skončí v komunálním odpadu. Recyklovaný materiál tak musíme nakupovat ze zahraničních zdrojů. My jsme přesto dokázali v tuzemsku navýšit podíl recyklovaného hliníku v plechovkách již na 60 % a u značky Pilsner Urquell dokonce na 75 %. Další výraznější růst podílu recyklátu ale brzdí nízká míra recyklace použitých plechovek. Čerstvá zkušenost ze Slovenska přitom ukazuje, že zálohování dovoluje velmi rychle a efektivně přeměnit vysbírané obaly na nové. Díky tomu jsou všechny plechovky, které nyní prodáváme na Slovensku, již ze tří čtvrtin vyrobeny z recyklovaného hliníku. Jejich uhlíková stopa se tak oproti plechovkám na českém trhu snížila o polovinu,“ říká Ivan Tučník, manažer udržitelnosti Prazdroje.

Obliba plechovek v Česku trvale roste a v současnosti jsou už třetím nejprodávanějším obalem Prazdroje – po vratných skleněných lahvích a sudech. Od roku 2017 se podíl plechovek v portfoliu největšího tuzemského pivovaru zvýšil ze 14 % na více než 26 %.

„Hliník jako materiál se dá využívat prakticky donekonečna, stačí ho jen vysbírat a znovu použít,“ doplňuje Ivan Tučník.

V Česku se Plzeňský Prazdroj dlouhodobě potýká s nedostatkem recyklovaného hliníku. V systému tříděného sběru odpadu se totiž zpět k dalšímu zpracování vrátí jen 26 % plechovek. Zbytek končí ve směsném odpadu.

„Efektivním řešením pro získání recyklátu by byl odkup použitých a vysbíraných plechovek ze zálohového systému. To by pomohlo uzavřít koloběh, kdy z navrácené plechovky vznikne opět plechovka. A ze zkušenosti ze Slovenska a dalších evropských zemí víme, že zálohové systémy umějí vysbírat přes 90 % obalů,“ dodává Ivan Tučník.

Obce na tom vydělají

Podle návrhu zákona se budou zálohovat plastové a kovové obaly od nealkoholických nápojů, minerálních vod, limonád, džusů, ledových káv a čajů, energetických nápojů, piva a dalších alkoholických nápojů s obsahem alkoholu do 15 %. Výjimku budou mít nápoje, které jsou do svého obalu stáčeny přímo v místě prodeje, jako jsou například sudová vína.

„Do husté sítě sběrných míst budou patřit všechny obchody s potravinami větší než 50 m2 a čerpací stanice. Pro sběr nápojových obalů se mohou dobrovolně rozhodnout i obchody s menší prodejní plochou,“ dodává Havligerová.

Dodatečné náklady budou obchodníkům kompenzovány formou finančního příspěvku. Návrh zákona zároveň pamatuje i na obce. Podle něj mají získat až 15 % z nevybraných záloh, což by jim jen během prvních pěti let přineslo do rozpočtu více než miliardu korun. Za každého občana by obec získala v průměru 39 korun navíc oproti současnosti.