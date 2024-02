Restauraci v Michalově má v nájmu od města přerovský pivovar Zubr. „Nájemce vypověděl smlouvu už po letní sezoně, protože mu to ekonomicky nevycházelo. Restaurace tedy není v provozu celou zimu. Do této doby jsme za něj nenašli adekvátní náhradu - hospodští to v dnešní době nemají jednoduché, trápí je ceny energií, ale potýkají se i se zvýšením DPH,“ vysvětluje Tomáš Pluháček, výrobně technický ředitel společnosti Pivovary CZ Group.

Oslavy bez piva snad nebudou

Pro město představuje uzavření restaurace mrzutost - chystá totiž oslavy 120. výročí založení parku Michalov. „Chceme, aby restaurace do léta fungovala - už z toho důvodu, že Michalov letos slaví 120 let a v parku budou probíhat oslavy. Náměstek primátora Miloslav Dohnal bude proto jednat s pivovarem Zubr o dalším pokračování provozování restaurace,“ nastínila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Osiřelá je už dva roky i restaurace Městského domu v Přerově

Návštěvníci plesů, koncertů a divadel jsou tak v době konání akcí odkázaní pouze na pohoštění v podobě chlebíčků nebo drobného občerstvení, které zajišťuje cateringová firma.

„Když si chce dát rodina, která dorazí na stužkovací ples, teplou večeři, tak má smůlu. Je složité vysvětlovat příbuzným, kteří na ples přijedou zdaleka, že si v tak honosném prostředí nemohou dát ani večeři. Dříve se během plesů chodívalo do restaurace a lidé si tam mohli v klidu popovídat,“ posteskl si jeden z návštěvníků.

Restaurace v Městském domě je mimo provoz od 8. srpna roku 2022, a od té doby hledá město nového nájemce - prostřednictvím inzerátů s větším dosahem. „Zájem projevilo asi pět potenciálních provozovatelů, nechali si poslat materiály, prohlédli si restauraci, ale nakonec nikdo o pronájem nepožádal. Nabízíme přitom symbolický nájem ve výši 100 korun měsíčně s tím, že nájemce by si samozřejmě musel hradit služby s nájmem spojené, tedy elektřinu, vodu, úklid společných prostor a podobně,“ podotkla mluvčí Lenka Chalupová.