Stav zvěře v lesích je potřeba snížit tak, aby krajina včetně lesů byla zdravější a odolnější. Jedině tak se podaří zachovat lesy budoucím generacím. V sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem se na tom shodli odborníci, kteří se zúčastnili diskuse u kulatého stolu.

V úvodu programu hejtman Jan Schiller zdůraznil, že jde o velmi důležité téma.

„Je třeba najít shodu mezi odbornou veřejností tak, aby byl les dostatečně chráněn.“

Náměstkyně hejtmana pro životní prostředí Lubomíra Mejstříková připomněla, že ze strany kraje jde o dva pohledy.

„Je to ochrana lesa z pohledu orgánu ochrany přírody a zároveň péče o les z pohledu lesáka. Jde o to najít řešení s tím, že se jako kraj snažíme mezi těmito stranami udržet rovnováhu,“ zdůraznila náměstkyně.

Lesy jsou ve většině krajů podle statistik nepřiměřeně poškozené zvěří. Ze studie Ústavu pro vodohospodářskou úpravu vyplývá, že v letech 2013 až 2021 zvěř v českých lesích snížila biodiverzitu druhů dřevin v průměru o 13 procent. Zvěř přitom zcela zničí 15 procent stromků, a to zejména cenné listnáče a jedle.

Zvěř ohrožuje i zemědělce

Kromě dopadů klimatických změn na naši krajinu je dle slov výkonného ředitele ČAP Jana Matouška hlavní příčinou alarmujícího stavu přemnožená zvěř, která ohrožuje lesy, zemědělce, ale i motoristy.

„Pokud má někdo pochybnosti, stačí se podívat na počet srážek automobilů se zvěří, který za posledních deset let vzrostl dvojnásobně a je svědectvím toho, že její stavy stále rostou. Ale především díky přemnožené zvěři se nedaří obnovovat lesy poničené suchem. Do výsadby lesa stát investuje každoročně miliardy korun. Přitom třicet a možná čtyřicet procent nové výsadby bude do deseti let zničeno přemnoženou zvěří a velká část zbývajících porostů je nevratně poškozená, a tedy daleko dříve odumře,“ argumentoval již před regionálním setkáním Jan Matoušek.

I proto je podle jeho mínění nutné změnit myslivecký zákon, který musí být schopen lépe chránit české lesy i zemědělskou půdu. Stejně tak se musí změnit myslivci a jejich přístup.

„Je nutné posílit práva vlastníků lesů jako těch, kteří za les mají skutečnou odpovědnost.

Velkou naději vkládám do současného návrhu novely mysliveckého zákona, která je vyvážená, dobře připravená a může pomoci dlouhodobě neřešené situaci,“ uzavírá výkonný ředitel ČAP.

Miliardové škody

Otto Kučera z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (UHUL) připomněl, že zvěř ročně způsobí na lesních porostech škody kolem 5 miliard korun.

„Už ředitel státních lesů Josef Opletal před sto lety konstatoval, že stavy zvěře jsou neúnosné. Za tu dobu jsme se dostali na pětinásobky až desetinásobky těchto čísel. Škody způsobené zvěří jen na šesti zemědělských plodinách ročně představuji 1,5 miliardy korun, dalších 800 milionů korun evidují pojišťovny za škody způsobené zvěří v dopravě,“ vyčíslil Otto Kučera.

Jednou z možností, jak tuto situaci řešit, je aktivně řídit populaci zvěře. Je o tom přesvědčen Zdeněk Macháček z České zemědělské univerzity Praha.

„Nejde jen o počty zvěře, ale i její prostorovou aktivitu. Řízení populace zvěře je způsob, jak provozovat aktivní myslivost, a přitom vyhovět vlastníkovi lesa, aby dopad vlivu zvěře na prostředí byl pro něj akceptovatelný,“ vysvětlil Zdeněk Macháček s tím, že péče o zvěř spočívá v péči o její prostředí.