První leden 2024 se rychle blíží a s ním také nová povinnost pro velké firmy – povinnost zveřejňovat údaje o své uhlíkové stopě. V současnosti tak podle výsledků nového šetření nazvaného „Carbon Tracker 2023“ činí jen polovina společností, kterých se už v blízké budoucnosti tato povinnost dotkne.

Výpočet uhlíkové stopy reportuje méně než polovina českých firem | Foto: RB

Přichází regulace

Rozhodující bude kromě jiného počet zaměstnanců (více než 250) a čistý výnos nad 40 milionů eur, abychom uvedli alespoň dvě z několika rozhodujících kritérií. Mezi nejodpovědnější odvětví v reportingu uvedených nefinančních dat patří doprava, informační technologie, telekomunikace a finančnictví.

Do této skupiny se řadí také Raiffeisenbank, která výpočet vlastní uhlíkové stopy zveřejňuje v každoročních výkazech. Banka tedy patří do té poloviny českých společností, které do nefinančního reportingu zařazují i výsledky měření uhlíkové stopy. Cílem každoročního průzkumu je mapovat jak monitoring, tak snižování uhlíkové stopy samotné.

To má výdělečným společnostem pomoci lépe se připravit na nadcházející regulaci. Za průzkumem stojí platforma Climate & Sustainable Leaders Czech Republic, sdružující subjekty, které se zaměřují na oblast udržitelnosti.

Ekologie a plánování

„Snahu o dekarbonizaci považuje Raiffeisenbank za nedílnou součást plánování budoucnosti. Kromě zavádění nových ekonomických opatření je to také příprava na změnu tržního prostředí.

Je pro nás samozřejmé, že patříme mezi subjekty, které hlášení o uhlíkové stopě již vydávají,“ uvedl Petr Fiala, který má v bance tuto oblast na starosti. Říká dále, že banka snížila vlastní emise meziročně o desetinu.