Dílna Pravoslava Vernera je ukrytá mezi rodinnými domy na okraji Vikýřovic. Motorům se její majitel věnuje čtyři desítky let. „Koupil jsem si Mercedes, přestal startovat. Nezbývalo mi než ho rozdělat, podívat se, jak je to dělané a opravit. To bylo roku 1982,“ vzpomíná Pravoslav Verner.

Opravám motorů Mercedes se věnoval od poloviny 80. let do roku 1993. Pod tehdejším národním výborem začal podnikat v dobách, kdy se o tom drtivé většině lidí ani nezdálo. „Dělali jsme opravy na počkání. Naší doménou byli hlavně taxikáři. Chlapík přijel v osm ráno, kolem jedné odjížděl se zgenerálkovaným motorem. Byl u celé opravy, tenkrát se rozkrádalo ve velkém. To u nás ale neexistovalo. Díky tomu jsme se uvedli,“ doplňuje Pravoslav Verner.

V devadesátých letech přestaly opravy motorů zahraničních aut vzhledem ke snadné dostupnosti náhradních dávat smysl. Pravoslav Verner se tak přeorientoval na výrobu motorů pro ultralighty. Už na konci sedmdesátých let byl ostatně vlastníkem motorového rogala. Začátky však nebyly jednoduché. Chyběly díly i zkušenosti. „Pamatuji si, že první motor v dílně na motorové brzdě odvrčel skoro čtyři sta hodin, než jsem si ho dovolil dát na rogalo. Nebyl jsem s ním schopný obletět okruh kolem letiště, co začal vyvádět. V půlce jsem musel zpátky. Tady přitom jel ve dne v noci. Takže jsem brzdu dal okamžitě pryč a zkoušky jsem začal provádět jen v letadlech,“ říká.

Nasednout do letadla s úplně novým motorem přitom chce velkou dávku odvahy a především důvěry ve svůj výrobek. „Do sta výškových metrů trneš, jestli přežiješ nebo ne. Pak už to je krásné, je dost času přistát, když motor zhasne,“ usmívá se muž v letecké uniformě, který ve svých osmašedesáti letech pořád míří do oblak. „Když uděláš na motoru nějakou změnu, nemůžeš to nechat zkoušet v Americe,“ poznamenává.

Právě ve Spojených státech končí drtivá většina produkce vikýřovické dílny. Ročně v ní vyrobí přes dvacítku motorů, za oceán putuje více než devadesát procent. Zbytek připadá na země jako Anglie nebo Německo. „Kdybychom toho měli desetkrát víc, tak to v Americe udáme. V dnešní době je průšvih, že přeprava zdražila skoro trojnásobně. Ještě na zboží v Americe uvalili clo. Zájmu ubylo, ale pořád máme zakázky až na rok dopředu,“ shrnuje Pravoslav Verner.

Vše si obstarávají sami

V dílně pracuje kromě něj i jeho syn a jeden soustružník. Motory tu vznikají doslova od tužky. Vývoj, výrobu i zkoušky si Vikýřovičtí obstarávají sami. „Já návrh nakreslím tady, syn ho překreslí do 3D v počítači. Tam se dá všechno pěkně roztočit a člověk vidí, co kde naráží, kde to bude tepelně namáhané. Já se v tom učit nebudu, syn zase neumí na tomhle,“ ukazuje muž na rýsovací prkno v kancelářské místnosti. O kousek dál na stole bzučí 3D tiskárna.

Značka Verner Motor v současnosti produkuje tři řady hvězdicových motorů od pěti po devítiválce. „Dal jsem si předsevzetí, že udělám ještě poslední, jedenáctiválec. Ale teď zrovna přišla krize, vývoj vyjde na pět, sedm milionů, než je možné motor prodat. Z toho člověk neuteče. Motor je sice za měsíc hotový, ale pak budu tři roky chodit mezi letištěm a dílnou a pořád ho ladit, abych ho mohl homologovat,“ vysvětluje muž. Je stále pozitivně naladěný, i když z jeho vyprávění občas trne.

„V úterý mi na letadle zhasnul motor. Dělal jsem na letounu úpravy, aby mi do něj tolik netáhlo. Honem jsem spěchal na start, neohřál jsem to a ve dvaceti metrech, což je vražedná výška, mi zhasnul. Byla to jenom moje zbrklost. Vyšlo to ale dobře, jen jsem složil podvozek. Tak svařuju nový,“ usmívá se Pravoslav Verner.

Jak dlouho se chce svému povolání věnovat? „Hodně už přebírá syn. Dokud to ale bude šlapat a nevynesou mě nohama napřed, tak tady budu,“ uzavírá.