Historický snímek. Kanálem pluly do papírny kmeny „weisshuhnky“.Zdroj: archiv Ladislava Sonnka

Díky aktuální investici dvaceti milionů eur může společnost Smurfit Kappa podstatně rozšiřovat své výrobní kapacity v České republice a na Slovensku. Investice se skládá ze čtyř velkých projektů, které budou dokončeny do konce tohoto roku.

„Velikostí našeho závodu, počtem zaměstnanců a hlavně našimi hodnotami a firemní kulturou se můžeme považovat za rodinnou firmu, kde pracovali již naši rodiče a prarodiče. Zaměstnáváme mnoho kolegů, kteří svou profesní dráhu započali hned po škole v našem závodě a zkušenost zde sbírají i předávají desítky let. Stále se snažíme si jejich know-how udržet, spustili jsme několik projektů, které mají za cíl přenos těchto dovedností na nově příchozí nebo méně zkušené zaměstnance. Tým na druhé straně doplňujeme moderními myšlenkami a přístupy nových lidí, mnohdy čerstvými absolventy a čerpáme to nejlepší ze spojení obou hodnot – tradic i inovací,“ uvedl generální ředitel Smurfit Kappa – závod Žimrovice Kostas Čanaklis.

