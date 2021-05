"Nabízeli jsme dvě možné varianty a místa byli investorům ukázat," říká místostarosta Sokolova Jan Picka. První variantou je prostor po bývalém železničním depu, kde jsou plánovaná parkoviště pro osobní auta i autobusy a v další etapě tam chce město připravit pozemky pro možné výrobní haly.

Další možností je plocha podél silnice vedoucí do Citic, kde je ale nutné udělat zasíťování a další práce. Německá firma ale na stavbu spěchá, aby uspokojila zmíněnou rostoucí poptávku zákazníků. A jelikož nabídne až 300 pracovních míst, nechce o ni Sokolov přijít.

"Dali jsme zástupcům firmy jasně najevo, že chceme, aby u nás zůstali. Pokud by je neoslovily naše nabídky, nasměrovali jsme je na Sokolovskou uhelnou, která buduje průmyslové zóny. Udělali jsme vše proto, aby zde investor zůstal," říká Picka. V regionu, kde je velká nezaměstnanost, by pro investora neměl být problém pracovní místa zaplnit. "Byli by na tom se sháněním pracovních sil lépe než jinde," dodává.

"Práce by to by mohla být zajímavá. Jde o špičková kola a tak bude asi kladen důraz i na jejich kvalitu. S tím by mohly být spojené i trochu zajímavější platy," myslí si jeden z oslovených Sokolováků Oldřich Satler.