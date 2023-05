Zakázku na tři radarové systémy přesného přiblížení (PAR) pro vojenská letiště maďarské armády získal pardubický výrobce radarů a radiolokátorů T-CZ, společnost spadající do technologického holdingu LPP. Výši zakázky obě strany nezveřejnily.

T-CZ dodá nové radary maďarskému vojenského letectvu | Foto: se svolením T-CZ

"Nejedná se o jedinou zakázku v této oblasti za poslední dva roky. Sesterská firma z L.P.P. holdingu zahájila v minulém roce a letos dokončí modernizaci navigačních systémů všech letišť Armády České republiky. Dodáváme technologii do radarů na 9 letištích indického letectva a námořnictva v kooperaci s firmou DATA PATTERNS v projektu v hodnotě stovek miliónů korun, což je další významná zakázka v řadě pro T-CZ. Je to pro společnost velký úspěch. Uspěli jsme v členské zemi NATO a EU s nový produktem, který je výsledkem firemního výzkumu a vývoje,“ uvedl obchodní ředitel a spolumajitel LPP Holdingu, a.s. Radím Petráš.

Právě L.P.P. Holding, a.s. v minulém roce společnost T-CZ stoprocentně majetkově ovládl.

Podle Petráše T-CZ kvůli těmto projektům plánuje nábor nových zaměstnanců. Jejich počet by se měl v letošním a následujícím roce zdvojnásobit ze 80 na minimálně 160.

Majitelem výrobce radarů T-CZ je technologický LPP Holding, a.s. působící v českém obraném průmyslu. Zaměřuje se na výrobu a vývoj leteckých přístrojů například pro český proudový letoun L-39NG, systémy pro autonomní řízení bezpilotních prostředků, rozpoznávání obličejů a analýzu videa za pomocí umělé inteligence.

Pardubická T-CZ patří ve svém oboru mezi lídry českého technologického průmyslu a dodává své produkty a služby po celém světě.