/VIDEO/ Med je ve sklenicích – a teď zbývá jen čekat. Přibude na podzim další zlatá medaile nejvyšší kvality ze soutěže Český med? Jednatel společnosti Spolana v Neratovicích Miroslav Falta věří, že ano.

Z medobraní ve Spolaně Neratovice. | Foto: archiv Orlen Unipetrol RPA

Kvalita medu z úlů stojících přímo v areálu chemičky (na místě, kde se dřív vyrábělo syntetické sladidlo sacharin) je totiž pro firmu tou nejlepší reklamou. Nebo spíš vzkazem vyslaným do okolí: jestliže med ze Spolany podle testů Výzkumného ústavu včelařského plní všechny normy, hodně to napoví o životním prostředí ve výrobním areálu a v jeho okolí. Pomáhá to vylepšovat pověst pošramocenou žebříčky znečišťovatelů sestavovaných ekology. Ty ostatně ani příznivé být nemohou, jestliže firma vyrábí kaprolaktam a PVC.