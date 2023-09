Pražský okruh. Realizace velmi důležité součásti české silniční sítě se během posledních měsíců posouvá výrazně kupředu. Další část mezi Běchovicemi a D1 (úsek 511) by se měla stavět už příští rok s předpokládaným dokončením koncem roku 2027. Vydání stavebního povolení očekává Ředitelství silnic a dálnic ČR ještě letos.

Pražský okruh u Černého Mostu. | Foto: Aktron/Wikimedia Commons

Stejně tak mají být do konce roku dokončena všechna související kompenzační opatření, která zmírňují vlivy stavby na životní prostředí. Náklady dosahují miliony korun.

Pražský okruh může názvem budit dojem, že jde o něco, co se týká pouze Prahy a středních Čech – není to ovšem pravda, je to komunikace s klíčovým významem pro celou republiku.

Příklady revitalizace

Radek Mátl, generální ředitel ŘSD ČRZdroj: ŘSD ČR„Už v příštím roce chceme naplno spustit výstavbu Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Máme proto všechny předpoklady. Požádali jsme o stavební povolení a kladné vyřízení předpokládáme do konce roku. Nesedíme s rukama v kapse, přípravy jsou v plném proudu,“ uvádí generální ředitel ŘSD ČR Radek Mátl.

V rámci kompenzačních opatření ve všech šestnácti lokalitách patří mezi největší a nejhezčí projekty revitalizace nivy Počernického rybníka. Rokytka se zde vrátila do přirozeného meandrovitého koryta a vznikla i sada hezkých tůní.

Čápi, žluny, ondatry

Zdroj: ŘSD ČR

V lokalitě revitalizované nivy nad Počernickým rybníkem mohou návštěvníci již nyní narazit na čápa černého, hvízdáka eurasijského, ledňáčka říčního, lejska bělokrkého i žlunu zelenou. Z dalších živočichů stojí za zmínku skokan hnědý a zelený, dále několik druhů netopýrů, prase divoké, ondatra pižmová a měkkýš velevrub malířský, který patří mezi kriticky ohrožené druhy. Vegetaci tvoří zejména různé druhy ostřic, vrb, šejdračka bahenní a původní dubovo-habřinové lesy, dosázené akáty.

Mezi kompenzační opatření, která již byla nebo budou realizována, patří trvalé bariéry, zídky pro plazy, podložky pro vlaštovky a jiřičky, budky pro sovu pálenou nebo nory pro ledňáčky. Kaskády tůní ekologové obnovili v údolí Pitkovického potoka, u Lipan a v nivě u Říčanského potoka.