Koníčky často stojí peníze, mohou ale také vydělávat. Své o tom ví například lidé, kteří si krátí volné chvíle tím, že provozují vlastní e-shop, kde zákazníkům prodávají třeba své ručně vyráběné produkty.

Zásady správného e-shopu | Foto: se svolením Shoptet

Někteří si doma krátí volné chvíle například výrobou ozdobných předmětů. I takovým koníčkem se dají vydělávat peníze. Tvůrci mohou své produkty prodávat třeba prostřednictvím e-shopu.

Až třetina lidí, kteří začínají s e-shopem, si ho založila jako součást rozvoje svého koníčku. Vyplývá to z průzkumu, na který se odvolává Samuel Huba, CEO společnosti Shoptet, která se zabývá pronájmem hotového technického řešení e-shopů. „Mají ho například paralelně ke svému zaměstnání,“ dodává.

Když se z hobby stává práce. Vydělávat si svou zálibou něco stojí

Založit si e-shop, přes nějž lidé mohou prodávat například své vlastní výrobky, je podle Huby jednoduché.

Příklady úspěšných e-shopůZdroj: se svolením Shoptet„Covidové roky ukázaly, že to lidé zvládali třeba přes víkend. Pokud je to forma koníčku, časová náročnost bývá zhruba pár hodin týdně. Pak samozřejmě záleží, jak se vám podnikání rozvíjí, a také jak se vyvíjí oblast, ve které se pohybujete,“ dodává Samuel Huba.

Potenciál prý má každý nápad. Vždy je ale důležité si uvědomit, že člověk se dostane jen tak daleko, jak moc svůj nápad rozvíjí a jak moc se mu věnuje. „Jedna ze základních věcí, na kterou si dát pozor, je určitě spolehlivost a dobrá komunikace se zákazníky,“ dodává Huba s tím, že komunikace a spolehlivost se nejvíce odrážejí v recenzích.

„Každý by měl myslet na to, že zákazníci bývají nároční, a pokud jsou nespokojení, tak to neváhají nejen říci svému okolí, ale e-shop ohodnotit i na internetu,“ říká Huba.