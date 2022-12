O chybějící sebedůvěře účetních vypovídá i to, že téměř polovina z nich považuje svou profesi za primárně administrativní a byrokratickou. V roli respektovaného poradce se vidí jen 21 procent účetních, přestože jejich práce ovlivňuje fungování a prosperitu firem a pochybení mívá závažné důsledky.

Až 90 procent podnikatelů a manažerů si uvědomuje důležitost účetních ve svých firmách, ale jenom 38 procent z nich zná podmínky, které se vztahují k vydání živnostenského oprávnění (ŽO) pro výkon účetní profese. Tři čtvrtiny podnikatelů a manažerů by uvítaly, kdyby se účetní pravidelně vzdělávali a byli více kvalifikovaní.

Na tento problém dlouhodobě upozorňuje Svaz účetních i její prezidentka Magdaléna Králová. „Není týdne, kdy bychom neobdrželi telefonát od podnikatelů, kteří se ptají, jak mohli jejich externí účetní dostat živnostenské oprávnění, a proč neexistují postihy za to, že jejich firmy dovedli k vysokým pokutám od finančního úřadu nebo do dalších poměrně vážných problémů. Tyto stížnosti mají v posledních letech co do počtu nebo závažnosti stoupající tendenci. Za účetnictví totiž vždy kompletně zodpovídá sám podnikatel, i když jej zajišťuje odborná firma. V tom se liší práce účetních například od auditorů, kteří za výsledky své práce zodpovídají v plném rozsahu. Tato situace mě jako účetní a majitelku účetní firmy mrzí o to víc, protože na trhu ztrácí renomé celá naše profese,“ nastiňuje.

Změna v nedohlednu?

Situaci na trhu by mohla zlepšit legislativa kultivující účetní profesi, která je ovšem stále v nedohlednu, byť na letitý problém podnikatelé i oborové organizace soustavně poukazují. Přísnější podmínky pro vydávání živnostenského oprávnění pro vedení účetnictví včetně povinného vzdělávání by také výrazně přispěly ke zlepšení kvality na trhu účetních.

V současné době se totiž účetnictví může věnovat i ten, kdo nemá potřebnou kvalifikaci. V ČR není v tomto oboru zavedená povinnost skládat profesní zkoušky. Připravovaný nový zákon o účetnictví, který má vstoupit do platnosti v roce 2024, situaci pravděpodobně nezmění.