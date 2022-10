„Své povolání miloval a dával do něj vždy a bez výhrady vše, co uměl včetně svého vlastního srdce celých šestačtyřicet let. Ve vzácných chvilkách klidu, kdy jsem se jej ptala, co by dělal, kdyby mohl začít znovu, vždy mi s úsměvem řekl, že by si opět vybral to stejné,“ vyjádřila se na facebookovém profilu restaurace manželka zesnulého Jana Westermair.

Ta spolu s manželem otevřela restaurant Westy nejprve u pěší zóny v centru Hodonína. Následně se stěhovali do Měšťanské ulice, kde je ale po čase čekal smutný definitní konec.

„Vás všechny, kteří jste jej znali, měli rádi a oceňovali jeho kvality, v tuto chvíli prosím se vší úctou o respektování mého soukromí a obrovské bolesti, kterou prožívám. Ani při nejlepší vůli nezvládnu, byť i upřímně míněné telefonáty či emaily s projevy soustrasti. Věnujte, prosím, mé jediné opravdové životní lásce tichou modlitbu či vzpomínku a popřejte mu klid, který si bezpochyby zaslouží,“ požádala Westermair.

Nejvyšší možné hodnocení

Manželský pár se do Hodonína přestěhoval poté, co ženin otec onemocněl a ona chtěla s péčí pomoci matce. Právě její nápad byla také přihláška do pořadu Ano, šéfe!, kde hodonínskou restauraci Zdeněk Pohlreich ocenil třemi hvězdami, tedy nejvyšším hodnocením.

Přerušení provozu minimálně na nynější topnou sezonu nesli hosté s pochopením a zároveň věřili, že se dveře Westy ještě na jaře otevřou. „Pokusíme se s manželem stihnout ještě návštěvu, než zavřou. V každém případě budeme držet palce, aby tohle rozhodnutí nebylo konečné. Mám je moc ráda,“ napsala před časem například Eva Broučková. Přání se jí nesplní.