Firma, která v Úpici podniká třicet let, plánuje postupně navýšit výrobu kol a elektrokol až na 300 tisíc ročně. Chce se pustit i do výroby cyklistických komponentů, například rámů, aby tím snížila závislost na dodávkách z Asie. Na část továrního areálu Tonavy už je vypsán demoliční výměr, společnost počítá s výstavbou nových objektů. "S podnikáním jsme před třiceti lety začali v Úpici. Já i moji rodiče zde žijeme od narození a jsme úpičtí patrioti. Naší prioritou je realizovat naše podnikatelské záměry odsud. Díky bývalému areálu Tonavy to bude možné, protože jiné prostory pro rozvoj v Úpici už nejsou," vysvětlil strategii firmy ředitel firmy BP Lumen Lukáš Bárta.