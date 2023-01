Odcházející prezident Miloš Zeman, který se netajil svou nelibostí vůči kavárenské kultuře, by se v Třebíči asi cítil nesvůj. V posledních měsících, případně několika málo letech, tam totiž vzniklo množství podniků nabízejících kávu, za kterou by se nemuseli stydět ani v Paříži či Londýně.

Velký výběr oceňuje například Luděk Dolejský. „V poslední době se úroveň třebíčských kaváren kvalitativně opravdu srovnala s velkými městy. Dřív jsem jezdil na dobrou kávu třeba do Brna, a když jsem pracoval v Londýně, tak jsem s oblibou chodil do tamních kaváren. Teď ale s kamarády rádi obcházíme třebíčské kavárny, nemají se totiž zač stydět,“ uvedl Dolejský, který hodně cestuje po světě, a proto může srovnávat. „Nejde ale jen o kávu. Jsem rád, že kavárny v Třebíči nabízejí i dobré brunche. Třeba v Austrálii jsem poprvé ochutnal vejce Benedikt, to tady dřív vůbec nebylo. A teď je mají i tady, a to velmi dobré,“ doplnil své poznatky.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Podobně hovoří i Jiřina Sedláková. „Já tedy nemohu tak moc srovnávat se světem, ale jsem ráda, že je tu tolik možností, kde si lze objednat kávu a popovídat si s kamarádkami. Do hospody nechodíme, takže kavárny jsou pro nás vlastně jediná volba. A je pravda, že když se sejdeme dopoledne, někdy si v nich taky dáme snídani,“ souhlasila Sedláková.

Kavárenský boom

Jen na Karlově náměstí a okolí, v židovské čtvrti a v blízkosti baziliky svatého Prokopa lze napočítat patnáct kaváren. Každá přitom nabízí něco trochu jiného, některé mají už své pravidelné zákazníky, jiné naopak cílí na specifické skupiny. „My jsme zde už tři roky, vznikli jsme ještě před tím kavárenským boomem. Ale nepociťujeme, že by lidé nyní chodili jinam. Spíš bych řekla, že hostů je i více. Navíc máme stálé zákazníky,“ uvedla Vladimíra Špuláková z kavárny Moravia.

Tu provozuje spolek handicapovaných Vrátka, jehož členové v kavárně nejen obsluhují, ale pro kavárnu pečou i zákusky. Tyto zákusky lze dostat i v další kavárně Vrátek v židovské čtvrti.

Na Karlově náměstí si lze vychutnat kávu v Obýváku, Vzpomínce a Papi Café. „Máme stálé zákazníky. Často naši kavárnu využívají jako kancelář, pracují odtud na počítači. I my nabízíme vlastní dezerty, vyrábíme je přímo v zadních prostorách kavárny. Lidé sem chodí také kvůli nim,“ uvedla majitelka Papi Café Pavla Vostalová.

Pod městskou věží lze navštívit kavárnu Demaris. „Stálé zákazníky taky máme, ale je to tak padesát na padesát. K nám zajdou také turisté, protože hned naproti máme vstup na věž. Kolem kavárny navíc chodí množství středoškoláků, kteří jsou zde také častými hosty,“ zamyslel se majitel Demarisu Michal Ferdan.

Na Karlově náměstí a okolí lze najít sedm kaváren. Dalších osm jich je v židovské čtvrti a u baziliky svatého Prokopa. „Tyhle kavárny hodně cílí na turisty, ale kávu tam mají také dobrou. S kamarádkami ale chodíme hlavně do těch na Karlově náměstí nebo v Hasskově ulici. Už kvůli těm snídaním,“ usmála se Sedláková.