Hlavním impulsem, proč se Marek Pešl společně s Jakubem Plánkou pustili do natáčení dokumentu o oblíbených barech a restauracích byla situace, ve které se ocitl jejich kamarád, majitel restaurace. Jen pár dní před druhým plošným uzavřením gastropodniků doplnil zásoby pěnivého moku.

Autoři dokumentu Za zavřenými dveřmi: vlevo Marek Pešl, vpravo Jakub Plánka.Zdroj: Archiv Marka Pešla

„Měl pět tisíc litrů tankového piva a ze dne na den musel řešit, co s ním. Naštěstí mu to pak pivovar vyměnil za jiné s delší dobou trvanlivosti. Sám ale neměl v tu chvíli vůbec žádnou možnost, co s takovým množstvím udělat. Zajímalo nás, co podnikatelé se zásobami při nuceném zavření dělají a jak se s podobnými situacemi vyrovnávají. Chtěli jsme jim společně s kolegou Jakubem Plánkou dát v dokumentu příležitost, aby mluvili sami za sebe o tom, jak to všechno zvládají a čemu se musejí přizpůsobit,“ vysvětlil jeden z autorů Marek Pešl.

VIDEO: Za zavřenými dveřmi

Zdroj: Youtube

Lidem to moc chybí

V půlhodinovém dokumentárním snímku vystupují zástupci jejich oblíbených barů a restaurací. Například Přemek Forejt za restaurant Entree, majitel baru Black Stuff Zdeněk Kortiš, za Jazz Tibet Club Jaroslav Švarc, za bar V Podpalubí Dušan Horňák nebo Jakub Sigmunt z RockStar Cafe baru.

Všichni se shodují v tom, že první zavření jejich podniků v březnu 2020 byl pro ně obrovský šok a netušili, že to bude na tak dlouhou dobu.

Někteří podnikatelé využívají podporu od státu, jiní se snaží fungovat přes výdejová okénka a rozvážejí jídla i drinky zákazníkům až domů.

„Čerpáme program Anticovid, ale nepokryje to všechny náklady. Naštěstí jsme nemuseli nikoho propustit, vždyť personál je duší celé restaurace. Když jsme naposledy měli na dva týdny otevřeno, hosté přišli a bylo na nich vidět, jak moc jim to chybělo a užívali si to. Bylo to příjemné pro obě strany. Pevně věřím, že letos otevřeme. Těšíme se na to, potřebujeme to,“ říká v dokumentu Přemek Forejt z restaurantu Entree.

Na zákazníky se už těší také majitel Black Stuff Zdeněk Kortiš. Oblíbené degustace teď jeho podnik nabízí on-line, poslední dvě „živé“ degustace byly podle něj prakticky okamžitě obsazené.

„Teď máme v nabídce rozvoz koktejlů, po domluvě připravíme drink také do výdejního okénka. Na hosty se moc těšíme, nejvíc ze všeho nám chybí každodenní kontakt se zákazníkem,“ poznamenal Zdeněk Kortiš.

Autoři: Neměli jsme takové ambice

Podobné pocity přitom mají i sami autoři dokumentu. Oba pracují v Moravském divadle, Marek Pešl je herec a Jakub Plánka zvukař.

„Jako herec jsem na tom prakticky stejně jak restauratéři. Kontakt s divákem mi chybí, protože zpětná vazba člověka žene dál. Je to těžké, pokud nemáme od druhé strany žádnou reakci, ať už je to pro herce potlesk nebo pro restauraci ´dýško´. V divadle pořád zkoušíme, ale bez diváků. V záloze máme tři nová představení a už se jen čeká, až je konečně budeme moci ´odpremiérovat´ před našimi diváky,“ těší se Marek Pešl.

Příznivé ohlasy, které dokument Za zavřenými dveřmi vyvolal i to, že jej během pouhých pár dnů shlédlo na 13 tisíc lidí, oba autory těší.

„Neměli jsme tak velké ambice. Doufali jsme, že budeme mít za jeden den tisícovku shlédnutí, ale za prvních čtyřiadvacet hodin jich bylo pět tisíc a pořád to roste. Lidé jsou rádi, že mohou ´svoje´ bary a restaurace navštívit alespoň virtuálně. Splnilo to cíl, který jsme si na začátku dali,“ dodal Marek Pešl.