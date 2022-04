„Bezpečnost, kvalita a cena jsou tři nejdůležitější kritéria, na která hledíme při koupi nového kola – u dětí hraje prim bezpečnost,“ říká Michal Frosch za výrobce kol SAVA pro ČR.

Krásná dobrodružství na kole patří celé rodině, včetně dětí a u nás najdeme opravdu řadu překrásných míst, kam se lze s dětmi lehce dostat. Pořídit nové dětské kolo se může zdát jako jednoduchý úkol, jenže zohlednit je třeba bezpečnost, odolnost, materiál, velikost, atd. Pokud se rodič nevyzná, měli by poradit odborníci. Na co se tedy zaměřit? „Dětské kolo by mělo být pro děti dobře ovladatelné, mít odolnou konstrukci, aby odolalo četným pádům a mělo by být lehké, aby ho dítě zvládlo zdvihnout přes větev či patník – ideálním materiálem je karbon,“ pokračuje Frosch.

Koženým bundám a džínám dal jméno motýl. Značka Papion vznikla na jihu Čech

Karbon je lehký, pevný a odolný – odolává dobře nejen nárazům, ale i korozi. Navíc dobře tlumí kmity a vibrace při jízdě. Na český trh se právě dostalo dětské kolo SAVA Barn 4.4., které získalo prestižní evropské ocenění v rámci největší soutěže v oboru RedDot v kategorii Best of the best – za inovativní použití technologií – lehký karbonový rám, široké pláště pro univerzálnost kola a hydraulické kotoučové brzdy pro snadné a bezpečné zastavení v každém počasí.

Jde o ocenění za celkovou kvalitu, design, bezpečnost a funkčnost dětských kol. Oceněné kolo se dá zakoupit v internetovém obchodě Alza.cz, garanční a záruční servis zajišťuje firma Kolofix s 15 servisy napříč republikou. Všechna kola SAVA mají patnáctiletou záruku. Pak už stačí dětem jen pořídit kvalitní helmu, reflexní prvky a hurá ven na výlet! (ks)