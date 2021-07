Zahraniční, či česká banka? Pravidla platí stejná pro všechny

Vklady v bankách, družstevních záložnách a stavebních spořitelnách jsou ze zákona automaticky pojištěné. Platí to pro všechny finanční ústavy působící v ČR, bez ohledu na to, zda sídlí zde nebo v jiné zemi. Co se však liší, je doba, během které by byly vklady vyplaceny.

Finance. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock