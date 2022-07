Personalisté: Zájem o brigády letos klesl jak od firem, tak od studentů

ČTK

Zájem o brigády letos klesl jak ze strany firem, tak studentů. Jejich požadavky se totiž dlouhodobě míjí. Firmy chtějí pracovníky do výroby, do skladů či do fastfoodů, zatímco brigádníci se zajímají především o práci v kanceláři. Vyplývá to z dnešní ankety ČTK mezi personálními agenturami. Mzdy brigádníků letos podle nich přitom vzrostly i o deset procent.

Manuální práce v terénu netáhne. Brigádníci se zajímají především o práci v kanceláři | Foto: Deník/Miroslav Elsnic