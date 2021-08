Zaměstnanci společnosti Linet, která je největším evropským dodavatelem zdravotnických lůžek, odložili v pondělí 9. srpna na pracovištích respirátory. O uvolnění přísných opatření rozhodlo vedení firmy poté, co množství zaměstnanců s plným očkováním nebo alespoň první dávkou přesáhl sedmdesát procent.

Ve slánském Linetu testují zaměstnance od ledna 2021. | Foto: společnost Linet

Linet má firemní protiepidemiologický plán se čtyřmi stupni opatření. Od pondělí situace ve společnosti odpovídá nejmírnějšímu stupni. Potvrdila to personální ředitelka Linet Group Vladimíra Michnová. „Hlavním předpokladem je právě více než 70 procent lidí, kteří se nechali naočkovat. Bez toho by to nešlo. Stále bude platit, že do areálu závodu mohou výhradně lidé s očkováním, platným testem nebo v šestiměsíční lhůtě po prodělání covidu,“ vysvětlila Michnová.