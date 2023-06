Ocenění Sodexo Zaměstnavatel roku 2023 má za sebou celostátní vyhlášení. Zástupci pořádajícího Klubu zaměstnavatelů a generálního partnera Sodexo Benefity se sešli se zástupci vítězných firem. Vyhlášení se konalo v Metronom Business Centru v pražských Nových Butovicích.

Ocenění Zaměstnavatel roku zná vítěze. Slavnostní vyhlášení se konalo v pražských Nových Butovicích | Foto: Deník/Jiří Macek

Letošní ročník přinesl po letech ovlivněných negativně covidem i válečným konfliktem na Ukrajině nárůst účasti.

Počet registrovaných firem se zvýšil téměř o polovinu, výsledný stav vyplněných a odevzdaných dotazníků pak o třicet procent.

Lysá nad Labem, Brno a Plzeň. To jsou aktuálně nejlepší města pro byznys

„Těší nás zpestření účasti o zaměstnavatele z řady nových oborů. Aktivní byl sektor informačních technologií, posílilo zastoupení zemědělských a potravinářských firem. Tradičně početný zůstává automobilový průmysl a jeho dodavatelé. Ve všech krajích máme také rekordní zastoupení v doprovodné soutěži personálních projektů,“ uvedl Pavel Hulák, ředitel Klubu zaměstnavatelů.

Sodexo Zaměstnavatel roku 2023



do 500 zaměstnanců:

1. Shell CR, 2. Lenovo Technology B. V., organizační složka, 3. Aspironix



do 5000 zaměstnanců:

1. ORLEN Unipetrol, 2. SAZKA, 3. Mondi Štětí.



nad 5000 zaměstnanců:

1. ČEZ, 2. Škoda Auto, 3. Continental Barum.



Speciální ocenění Klubu zaměstnavatelů Zaměstnavatel roku 2023 v kategorii státní správa, veřejný sektor a státní podnik:

DIAMO, státní podnik.



Férový zaměstnavatel s dobrou atmosférou



do 100 zaměstnanců:

1. IRESOFT, 2. Effectix.com, 3. Billigence.



do 500 zaměstnanců:

1. ComAp, 2. CZECH PROMOTION, 3. Astotec Automotive CR.



nad 500 zaměstnanců:

1. GasNet, 2. MSD Czech Republic, 3. Člověk v tísni.



Kantýna roku 2023

regionální vítězové, kteří postupují do celostátního finále, které se uskuteční v září (firma, provozovatel)



Jihočeský kraj: Schwan Cosmetics a ARAMARK

Kraj Vysočina: Skupina firem PKS

Zlínský kraj: DEZA

Jihomoravský kraj: IKEA Brno

Královéhradecký kraj: Škoda Auto - závod Kvasiny a ARAMARK

Pardubický kraj: FOXCONN Česká republika a ARAMARK

Olomoucký kraj: PRECHEZA

Moravskoslezský kraj: MONETA Money Bank a ARAMARK



Cena personalistů za nejlepší HR projekt 2023

postupující finalisté podle hodnocení v regionech



BENU - myEDU: Středobod vesmíru vzdělávání

ČSOB - Connect: Talenti se učí navzájem

ENGEL STROJÍRENSKÁ - Fyzioterapeut a ergonomie pracovišť

Foxconn Česká republika - Employee Engagement

HELLA AUTOTECHNIK NOVA - HELLATHON

Wistron InfoComm -#wearewistron



Osobnosti roku 2023 v oboru HR

postupující finalisté dle nominací z regionů



Monika Floriánová - enteria

Monika Grešová - Budějovický Budvar

Lenka Hauptmanová - FORVIA Faurecia

Ondřej Kout - Drylock Technologies

Štěpán Lacina - Škoda Auto

Jana Schiffnerová - TRASK solutions

Markéta Souhradová - Wienerberger

Alena Střížová - dm drogerie markt

David Vrba - Česká spořitelna

Alena Zahradníková - Vitesco Technologies