Zaměstnavatel roku vznikl v roce 2003, když mě v tehdejší roli ředitele divize zaměstnaneckých výhod, která se starala o finanční benefity v téměř 200 firmách, napadla myšlenka hodnotit zaměstnavatele právě podle kvality péče o zaměstnance. Dnes už velmi rozvinutý obor řízení lidských zdrojů nazývaný mezinárodně „HR“ byl tehdy v Česku spíše v plenkách. První ročníky byly proto spojeny také s hledáním objektivní metodiky hodnocení, která porovná řízení lidí podobně jako ta používaná v současnosti.

Čtenáře Deníku by jistě zajímalo hodnocení jednotlivých kategorií. Jak tedy vzniká pořadí a jaká jsou hlavní kritéria hodnocení?

Více než deset let je hodnocení Zaměstnavatele roku spojeno s mezinárodní metodikou Saratoga přední poradenské firmy PricewaterhouseCoopers (PwC). Jedná se o podrobné srovnání číselných ukazatelů, kterých je celkem 14 hlavních. My jako organizátoři, stejně jako zúčastněné firmy, oceňujeme transparentnost metodiky i její značnou míru spravedlnosti. Číselné ukazatele se totiž nejprve porovnávají u firem v jednotlivých oborech, a teprve s výsledným skóre se mohou měřit všichni zaměstnavatelé mezi sebou. Rozdíly jsou také ve velikosti firem, takže startovní pole je rozděleno na tři kategorie – do 500, do 5000 a nad 5000 zaměstnanců.

Loňský ročník byl bohužel poznamenám covidem, ovlivnilo to nějak výsledky soutěže nebo její samotný průběh?

Ročník 2021 byl hodnocen podle čísel roku 2020, kdy Covid-19 vypukl a působil největší škody včetně zavřených výrob nebo dramatických omezení v dopravě, především letecké. Některé obory nebo jednotlivé firmy byly tímto určitě poškozeny, naopak jiné, jako třeba Lenovo nebo Zásilkovna, se dostaly do popředí. O jejich výrobky a služby totiž v covidovém období zájem extrémně vzrostl.

Překvapil vás něčím loňský ročník?

Především překvapilo příjemně, že jsme v roce plném omezení stihli všechna regionální kola i celostátní finále s velmi bohatou osobní účastí hostů. S dodržením všech protiepidemických opatření se v sedmi atraktivních lokalitách sešlo přes 300 účastníků regionálních kol a téměř 200 hostů navštívilo celostátní finále ve 4. patře Obchodního domu Máj v Praze.

Mnohé společnosti se opakovaně umisťují na předních pozicích, v čem vy osobně vidíte jejich úspěch?

Jedná se o velmi stabilizované společnosti, které se každoročně chtějí porovnat nejen s ostatními zaměstnavateli na trhu, ale také „sami se sebou“. Jinými slovy je zajímá, jestli se posouvají dopředu nejen v ekonomických výsledcích, ale také v široké škále parametrů péče o zaměstnance. Dobrou ukázkou může být třeba míra dobrovolných odchodů neboli fluktuace. Firma nejprve investuje do určitých opatření, zjišťuje spokojenost a angažovanost svých lidí, vymýšlí různé motivační a retenční programy, a trvá i několik let, než se podaří ukazatel zlepšit.

Kdy a jakým způsobem se mohou společnosti do letošního ročníku přihlásit?

Do hlavních kategorií ocenění Sodexo Zaměstnavatel roku se firmy mohou hlásit od 24. ledna v odkazu na oficiálním webu soutěže. Pokud pandemie opět nezmění plány, tak by se firmy přihlašovaly ještě v únoru a březnu a ve druhé polovině dubna vyhodnotí odborný garant PwC soutěžní dotazníky. Od poloviny května probíhají vyhlášení regionálních výsledků a před polovinou června se uskuteční také celostátní finále.

Chystáte pro tento rok nějaké novinky? Zachováte všechny dosavadní kategorie?

Zachováme všechny kategorie včetně nedávno uvedeného Férového zaměstnavatele podle hodnocení samotných zaměstnanců na webu https://www.atmoskop.cz/. U něho vidím perspektivu, že se může v hodnocení objevovat stále více nových značek, i menších zaměstnavatelů, pro které je metodika PwC Saratoga v hlavních kategoriích přece jen trochu složitá.

Samostatně firmy soutěží také v kategorii personálních projektů s nejrůznějšími tématy. Od vzdělávání přes odměňování či společenskou odpovědnost, až po modernizaci a digitalizaci procesů.

Úplnou novinkou ročníku 2022 je soutěž Kantýna roku zaměřená na kvalitu stravovacích provozů pro zaměstnance. Právě probíhá přihlašování zaměstnavatelů i provozovatelů závodních jídelen a ve druhé polovině dubna vyhlásíme poprvé výsledky.

Největší událostí letošního roku bude vyhlášení Zaměstnavatele desetiletí ve třech hlavních kategoriích na základě výsledků v období 2013–2022.

Kantýna roku 2022

Zdroj: se svolením Kantýna rokuLetošní novinkou je podzimní start nového ocenění Kantýna roku, jehož výsledky vyhlásíme společně s PROZAMS – Sdružením pro zaměstnanecké stravování v dubnu 2022.

Cílem je upozornit na potřebu kvalitního a zdravého stravování zaměstnanců v hezkém prostředí, které prokazatelně přispívá k jejich vyšší motivaci i pracovní produktivitě.

Přihlašovat se mohou samotní zaměstnavatelé, nebo naopak samotní provozovatelé firemních jídelen, ideálně potom obě tyto strany společně. Podobně jako u jiných klubových ocenění budeme výsledky vyhlašovat regionálně a následně také na celostátní úrovni a zapojení do soutěže je bezplatné.

Informace a přihlášení k soutěži na: https://www.klubzamestnavatelu.cz/v-roce-2022-poprve-vyhlasime-nove-oceneni-kantyna-roku/.

Celostátní pořadí ocenění Sodexo Zaměstnavatel roku 2021



Zdroj: se svolením SodexoKategorie do 500 zaměstnanců

1. Lenovo Technology B.V. organizační složka

2. Shell Czech Republic a.s.

3. Aspironix s.r.o.

4. PSG Construction a.s.

5. SAZKA a.s.

6. Koyo Bearings Česká republika s.r.o.

7. Aperam Stainless Services & Solution Tubes CZ s.r.o.

8. Provident Financial s.r.o.

9. Shape Corp. Czech Republic, s.r.o.

10. Y Soft Corporation a.s.

Kategorie do 5000 zaměstnanců

1. Plzeňský Prazdroj, a.s.

2. Mondi Štětí a.s.

3. Iveco Czech Republic, a.s.

3. ČEZ Distribuce, a.s.

(dělené třetí místo)

5. Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

6. Vodafone Czech Republic, a.s.

7. ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o.

8. Foxconn Group CZ

9. Mattoni 1873, a.s.

10. AGROTEC GROUP – AGROTEC a.s., AGRI CS a.s., AGROTEC servis s.r.o.

Kategorie nad 5000 zaměstnanců

1. ŠKODA AUTO a.s.

2. ČEZ, a.s.

3. Komerční banka, a.s.

4. České dráhy, a.s.

5. Kaufland Česká republika v.o.s.