Výrobu Zeleného piva nepřerušila ani pandemie koronaviru. „V roce 2020 jsme zelený speciál nabídli se zpožděním u příležitosti otevření restaurací v květnu. Loni provozovatelé restaurací prodávali pivo z restauračních okýnek v plastových lahvích. Doufám, že letos už si ho všichni vychutnají se vší parádou v restauracích, s rodinou či přáteli,“ uvedl výrobní ředitel společnosti Heineken Milan Schramm.

Jednou z důležitých složek zeleného moku je bylinný výluh. Jeho receptura je po celou dobu existence Zeleného piva tajná. Sládci ho připravují přímo v pivovaru z několika druhů bylin. „Musíme hlídat čas kontaktu bylin s vroucí vodou, abychom dosáhli patřičné kvality a koncentrace. Řádově potřebujeme litry výluhu,“ uvedl sládek Jiří Brňovják.

Původní receptura

Zelené pivo vaří starobrněnští sládci sedmnáct let podle původní receptury. Základem pivního moku je kvalitní voda, speciální světlý ječný slad a kvalitní žatecký chmel. Uvedený slad se vyrábí výhradně pro Zelené pivo. Jeho parametry se trochu liší od sladů běžně používaných u ostatních starobrněnských piv. „Nakonec se do piva přidává likér. Jeho zelená barva je výsledkem kombinace několika faktorů a to technologie, surovin, výluhu i likéru,“ dodal sládek.

Pivovar Starobrno na Starém Brně letos slaví 150 let od svého vzniku.