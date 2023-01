Obtížná situace. Malí pěstitelé se snaží svou produkci udat na internetové mapě

Malí sedláci a pěstitelé se snaží využít k prosazení své produkce na trhu internet a různé aplikace. Mají to ale těžké. Zákazníci si raději obvykle pohodlně najednou přivezou celý nákup včetně zeleniny z obchodních řetězců. „Zajet si k nám pro tři kila brambor bývají lidi líní,“ řekl Jiří Marjanko, který pěstuje zeleninu na Litoměřicku. Kdo by to přesto chtěl zkusit, najde si na něj snadno kontakt na mapě pěstitelů, kterou na svých webových stránkách provozuje Zelinářská unie.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock