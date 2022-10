Právě na přírodu by se chtěl do budoucna více zaměřit vítěz kategorie pěstitel Václav Hanzal. „Už teď vysazujeme stromořadí, či aleje, chystáme také výsadbu remízků a jiných biotopů, tůňky a malé rybníčky. Trápí nás především byrokracie, mělo by jí být co nejméně,“ postěžoval si farmář, který se stará o 500 hektarů orné půdy v Ústeckém kraji a za jehož výborným hospodařením stojí především chmel.

V kategorii chovatel si odneslo prvenství Zemědělské družstvo Kouty, které kromě standardní rostlinné a živočišné výroby provozuje i bioplynovou stanici. V kategorii smíšená výroba pak dominovalo Zemědělské družstvo Bernartice, které v Jihočeském kraji hospodaří na 2600 hektarech zemědělské půdy.