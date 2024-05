Družstvo COOP nabízí regionální produkty. Prodejny pod touto značkou najdete zejména v malých obcích, které pro velké řetězce nejsou rentabilní. Činnost spotřebních družstev je tedy velmi provázána s lokálním zemědělstvím a potravinářskou výrobou.

Personální ředitel COOP Pavel Březina | Foto: archiv COOP.cz

Co vedlo COOP k rozhodnutí, stát se partnerem soutěže Mladý zemědělec?

Spotřební družstva a jejich obchody vystupující pod značkou COOP mají na území České republiky téměř 180letou tradici. Za takto dlouhou dobu došlo ke značné provázanosti s českými zemědělci, potravináři a jednotlivými regiony. Doba komunismu a následná transformace pro nás nebyla jednoduchá, ale dnes se úspěšně snažíme s našimi více jak 2400 prodejnami konkurovat nejen zahraniční produkci. Jinými slovy je pro nás důležité, jak se celkově naše země, jednotlivé regiony vyvíjejí. Přirozenou součástí zájmu o naši zemi je starost o vývoj a budoucnost zemědělství. Bez mladých a zapálených lidí v oboru nám nezbude nic jiného, než potraviny převážně dovážet, a to bude mít konkrétní negativní dopady na regiony, v nichž žijeme a působíme. Osobně jsem velmi pyšný na to, že na pultech našich obchodů mají české potraviny ten vůbec největší podíl.

Měl jsem to štěstí, že zaměstnání je mi koníčkem, říká Pavel Baxa

Jak moc je COOP svázán s místními zemědělci, potravinářskými a dalšími místními výrobci a dodavateli? Jak „hladce“ spolupráce funguje a ocenili byste nějakou změnu?

Spolupráce s místními zemědělci či potravináři je pro nás zcela zásadní, a troufám si říci, že to platí i pro druhou stranu. Fungujeme totiž jinak než zahraniční řetězce s jejich systémem centrálních nákupů. Jednotlivá družstva jsou napojena přímo na místní výrobce, a v našich obchodech se proto objevuje mnohdy zboží malých výrobců potravin, kteří nejsou pro velké řetězce partnery. Samozřejmě bojujeme s cenou takových výrobků. Přestože kvalita regionálních produktů je špičková, ale zákazník je v rámci promočních akcí řetězců lákán především na nízkou cenu. Při nákupu pak bohužel srovnává cenu méně kvalitního zboží s nabídkou kvalitních, regionálních produktů. O tom, které zboží si koupí, rozhoduje bohužel často především zákazníkova koupěschopnost a ochota připlatit si za kvalitnější produkt.

Zdroj: DENÍKJak vidíte současné zemědělství v ČR?

Přestože žijeme ve velmi technologické době, zemědělství by mělo být jednoznačně páteří národního hospodářství. Snahou všech vlád by měla být podpora rostlinné i živočišné produkce a směřování k co největší potravinové soběstačnosti, chcete-li bezpečnosti tam, kde to dává smysl. Velmi fandím malým a středním zemědělcům, ale budovat potravinovou soběstačnost bez velkých zemědělských podniků je utopie. Za co jsem velmi rád, je fakt, že se v naší zemi produkují kvalitní a bezpečné potraviny, které by nebylo možné bez zázemí kvalitní české zemědělské produkce vyrábět. Mrzí mne, že česká společnost není na naše zemědělství dostatečně hrdá, což bohužel platí i pro jiné úspěšné obory hospodářství.

Co by pomohlo, aby na pultech bylo co nejvíce místních produktů?

Žijeme v tržním prostředí, tak tady žádná regulace není možná a ani žádoucí. Co se změnit může, je přemýšlení zákazníků o tom, co si kupují a jedí. Jsme ale teprve na začátku cesty. Tady budu trochu kritický k počínání státu, nejsem si totiž jist, že přes ohromné prostředky vynaložené v různých kampaních se skutečně podařilo lidem vysvětlit, proč kupovat české potraviny. Pokud však chceme být odpovědní k naší zemi a životnímu prostředí, tak bychom v této věci měli jít ještě dále a v našich nákupních košících by se měly co nejvíce objevovat potraviny vyrobené přímo v regionu, kde žijeme. Taková potravina má na jednu stranu nízkou uhlíkovou stopu, a na stranu druhou jejím nákupem podporujeme konkrétní region. My se snažíme o to, aby tyto potraviny byly běžnou součástí každodenního nákupu. K tomu ještě dodám, že chování spotřebitelů poměrně zásadně a logicky v otázkách kvality a původu potravin ovlivnila epidemie a následná inflační vlna. Bohužel cena se opět stala o něco důležitějším faktorem, a v této věci jsme se posunuli o krok zpět.

Musíme usilovat o zvyšování společenské prestiže zemědělství jako živitele lidí

Slibujete si přilákání mladých lidí k zemědělství prostřednictvím této soutěže?

To je samozřejmě hlavní důvod, proč se celé akce účastníme. K podpoře soutěže máme i velmi pragmatické důvody. Nadále chceme být díky naší nabídce odlišní. Pokud zmizí české zemědělství, což se bez mladých talentů může velmi snadno stát, naše obchody prostě a jednoduše nebudou mít co prodávat, respektive jejich nabídka nebude odlišná od konkurence. To určitě není něco, kam bychom chtěli dospět.

Může být práce v zemědělství pro mladé dnes atraktivní?

Věřím, že určitě ano. Na jednu stranu jde samozřejmě o finanční ohodnocení, zároveň ale i o určitou prestiž a hrdost na svoji práci. Naše dobrá spolupráce se zemědělci a malými výrobci může k obojímu přispět.