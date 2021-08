Park postupně buduje a rozšiřuje Irena Hermanová s pomocí své rodiny od roku 2015, kdy ji sousedé prodali pole.

„Chtěli jsme se podělit o radost s ostatními, takže jsme vysadili několik druhů stromů a vytvářeli postupně relaxační, odpočinkové místo pro všechny, kteří by rádi využili takového místa. Když se naskytla příležitost pole koupit, měla jsem hned v hlavě vizi, jak by park mohl vypadat,“ uvedla Irena Hermanová, pro kterou byl impulsem i fakt, že se v obci neměla moc kam projít.

„Všude byly jen soukromé pozemky, takže když chtěl člověk někam jít, nešlo to jinak než po asfaltu, což nebylo ideální,“ pokračovala s tím, že s budováním parku začala v době, kdy se narodila její vnučka.

Žermanický park nejčastěji vyhledávají a navštěvují maminky a babičky s malými dětmi. „Všichni oceňují, že tady najdou pestré vyžití. K dispozici mají domečky, spoustu hraček, zvířátka. Kupříkladu slepičky chodí volně mezi nimi. Máme i tři poníky, na kterých občas děti vozíme. Zvláště pro ty z města to bývá ohromný zážitek. Je na nich vždycky poznat nefalšovaná radost,“ poznamenala Denisa Hermanová, dcera Ireny Hermanové.

Hermanovi provozují Žermanický park, aby dělal radost všem, kteří se v něm na nějakou dobu zastaví. Ať už jen na chvíli nebo na celý den.

„Nikdy jsme se nedostali do situace, že by si někdo z nás říkal, jestli nám to všechno úsilí za to stojí. Čistíme si tady hlavu, park nás nabíjí pozitivní energií. Je pro nás zázrak, když vidíme, že ze semínka vyrostl krásný strom,“ popsala Irena Hermanová. „Oželíme i to, že srnky okousávají stromky. Jednou jsem jednu takovou chtěla vyhnat, ale když jsem si pak všimla, že je tam spolu s dvěma mladými, hned mi bylo úplně fuk, že okouše strom. V ten okamžik mi bylo líto ji vyhnat. Nedokázala bych to,“ zdůraznila.

V poslední době si pak Žermanický park oblíbili také novomanželé. „Stále častěji nám chodí dotazy, jestli by u nás mohli uspořádat svatbu. Měli jsme tady už několik obřadů i svatebních hostin. Svatby pod otevřeným nebem jsou během letních měsíců hodně v módě. Pokud se na nás novomanželé obrátí, vždycky se jim snažíme vyjít vstříc,“ řekla Denisa Hermanová.

A jaké jsou plány Hermanových dál do budoucna? „Chtěli bychom dokončit bylinkovou zahradu, kde budou i popisky, aby park plnil i osvětovou činnost. Potřebujeme dodělat také labyrint a chystáme se postavit stylové teepee. Každopádně už nebudeme park více rozšiřovat, protože už není kam. Těšíme se, až všechny stromy vyrostou. To se pak park změní v džungli,“ uzavřela Hermanová.