Podle obchodního ředitele resortu Tomáše Drápala tím areál neporušuje nařízení vlády a má vše právně podchycené.

„Máme to konzultováno jak po právní tak i po provozní stránce. Neděláme nic, co by bylo protizákonné, respektive bylo symbolem vzdoru nebo trucu. Jedná se o něco, co umožňuje vládní nařízení. Jde o výjimku v tom smyslu, že budeme zabezpečovat veřejnou dopravu, veřejnou službu, tak jak je například lanovka na Petřín nebo jiná přepravní zařízení. V rámci toho budeme přepravovat pouze pěší a běžkaře, aby mohli využívat běžkařských tratí,“ vysvětlil Drápal.

Proč to spouštíte, je nasnadě. Ekonomická situace celého areálu není dobrá.

Pochopitelně. To je primární motiv, abychom tu rodinnou firemní pokladnu, ze které v současné chvíli platíme 240 zaměstnanců, vůbec utáhli. Kdybychom nepotřebovali peníze, tak nepodnikáme. Apelujeme na návštěvníky, kteří přijedou, aby nám v tom pomohli a chovali se zodpovědně. Bezpečnostní opatření připravené máme, ale je to o nás všech, o lidech. Pokud nám někdo bude chtít dělat naschvály, horkotěžko s tím budeme něco dělat.

Zasněžování na Dolní MoravěZdroj: ČTK / ČTKJaká budou bezpečnostní opatření?

Není to žádné plácání prázdné slámy, máme na to vyčleněné lidi, protože náš hotel je mimo provoz a personálu máme v tuto chvíli relativně dost. Aspoň částečně vytížíme některé naše pracovníky ke společnému cíli, a to je přežít. Tito vyčlenění lidé tam budou proto, aby komunikovali s návštěvníky, aby zajistili plynulý chod před pokladnami a podávali informace.

Vedle spouštění lanovky chystáte i další novinku. Od pátku se lyžaři budou moct nechat vytáhnout rolbou na kopec a zalyžovat si.

Jak zaznělo přímo z úst ministra vnitra Jana Hamáčka, je to služba, která není vyloženě proti ničemu. Nejsme zdaleka ani první, ani druzí a řekl bych ani třetí. Další areály budou následovat. To, co se bude na českých horách odehrávat, se samozřejmě děje za plné odpovědnosti nás jako provozovatelů, ale apel opět míří i na návštěvníky. Pokud se budou lidé chovat nezodpovědně, nebudou dbát pokynů, budou odsud vykázáni. To je pravidlo. Samozřejmě to ale mohou zkomplikovat všem normálním návštěvníkům hor, kteří si chtějí užít toho, co příroda nabízí, vypadnout z obchodních domů, z přeplněných parků a vyjet na hory, zejména když jsou jarní prázdniny a děti jsou doma.

Problémy s návštěvníky zatím ale nemáte, že?

Zatím to tak bylo, i proto, že fungujeme v omezeném režimu. Dokud byla v provozu lanovka, která vozila pěší a běžkaře do horních partií, návštěvníků bylo zhruba desetkrát méně než za běžné situace. V téhle chvíli ale nejde vyloženě o zisk. Neděláme to proto, abychom tu točili statisíce, ale abychom byli schopni zabezpečit chod podniku, který v tuto chvíli nezaměstnává 350, ale v uvozovkách už jen 240 lidí. Nechceme se dopracovat k tomu, že budeme nuceni tu práci lidem vzít. Prioritou je, aby podnik fungoval dál. Ne proto, aby obcházel nařízení nebo dělal naschvály, ale využil toho, co zkrátka prostor nabízí. Prostě děláme to, co je v tuto chvíli možné.