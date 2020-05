Nájem, odvoz odpadu, pronájem plynové bomby. Energie, voda. Dohromady kolem 60 tisíc měsíčně, a to nemluvíme o mzdách ani penězích na živobytí. A zisk za poslední měsíce? Čistá nula. Případně jen drobeček oproti časům před krizí. Své o tom vědí podnikatelé a živnostníci třeba na Lidickém náměstí. Město jim chce ulevit, promine alespoň nájem za předzahrádky.

Přesto některým z nich zbývají oči pro pláč a doslova projedené úspory. „Kdybychom je neměli, tak nemáme ani co dát do pusy. Zrovna sedím u e-mailu a chodí mi jeden účet za druhým,“ líčila s pláčem provozovatelka restaurace Ve střední Evropě Jitka Myšičková.

Za nájem platí 25 tisíc, za elektřinu 8500, voda a plyn 6300. K tomu pronájem kávovaru, něco bezpečnostní agentuře, odvoz odpadních tuků a další poplatky. Celkem kolem 60 tisíc korun každý měsíc.

„V pondělí mi přišli čtyři lidi. Vydělala jsem sotva tisícovku a tu jsem musela dát servírce, protože už je mi 57 let a potřebuji výpomoc. Podnikám od revoluce a teď nevím, co dál,“ líčila ve strachu z budoucnosti.

V těžké situaci se nachází i provozovatelka mléčného baru Rosa o dva domy dál Světlana Ďurčová. Měsíčně má podobné výdaje, jako její kolegyně z restaurace na rohu, ač je na tom o něco lépe. „Sedím tu a prodávám sama. Zahrádka mi prodavačku nezaplatí. Teď je navíc zima a lidi nechodí. Jsem absolutně bez nálady a nemám chuť něco budovat. Musím se k tomu nějak postavit,“ popsala své pocity.

Beznaděj v ní a ostatních vyvolává především nejistota, jak se bude krize dál vyvíjet. Zatím prý úvahy, zda skončit, považují za předčasné. Jestli prý ale na podzim vláda zase kontaktní provozovny zavře, tak někteří raději svou živnost a podnikání ukončí, než aby spadli do dluhů.

Ústí chce upravit vyhlášky

Alespoň částečně teď pomůže městský plán odpustit na čas nájem veřejných prostranství a poplatek z pobytu pro ty, kdo museli mít kvůli koronaviru zavřeno. Ústí to provede úpravou příslušných vyhlášek, a to musí schválit zastupitelé. „Pro mě to představuje nějakých třináct stovek. Je to málo,“ povzdychla si restauratérka Myšičková. „Přesto je každá pomoc, i malá, vítaná,“ navázala Ďurčová z mléčného baru.

Mimo to město už na konci března odpustilo podnikatelům nájmy za necelý milion za tehdy aktuální měsíc a následující duben. V květnu zároveň radní rozhodli, že odpustí další měsíční pronájem, což je zhruba půl milionu korun. „Bohužel takto nemůžeme pomoci těm, kdo jsou v soukromých budovách. Co se předzahrádek týká, bude to sice výpadek příjmu, ale žádné statisíce. Nechceme, aby podnikatelé skončili, zajišťují lidem práci, daňový příjem městu a další. Musíme si navzájem pomáhat,“ řekla finanční náměstkyně primátora Věra Nechybová.

Městský plán dopadne co do výpadku příjmu především na ústecké obvody. Neštěmice na nájmech tratí přes dvě stě tisíc měsíčně. Centrální obvod přijde v případě poplatku z pobytu a za předzahrádky o téměř milion korun každý měsíc. „S pomocí města podnikatelům a živnostníkům souhlasíme, ale přijdeme o peníze, se kterými jsme v rozpočtu už počítali,“ dodala starostka centrálního městského obvodu Hana Štrymplová.