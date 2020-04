Své malé fitko pro ženy musí mít Monika Horáčková z Prahy v současnosti zavřené. Podle nového plánu vlády by ho mohla otevřít v pondělí 11. května, ale bez zázemí – tedy šaten a sprch. Za jasný termín je ráda, ale nastavené podmínky otevření nechápe.

„Neumím se představit rozestupy ani cvičení v rouškách, což při lekcích, kdy se lidé potí a občas nemohou popadnout dech, nedává smysl. Nevím, ani, jak umožním přístup aspoň na WC, která jsou šatnách, jež mají zůstat zavřené, říká Monika Horáčková.

„Můj názor je, že ten harmonogram otevření nemá logiku – ač je pro můj obor aspoň trochu pozitivní, tak jiným dál ubližuje. Uzavření provozoven a to, že jsou lidé bez práce a bez větší podpory státu, přitom bude mít nedozírné dopady,“ dodává majitelka fitcentra.

Přijdu o vše, říká podnikatel

Ani Kamil Novák, jenž má malou kavárnu nedaleko Brna, harmonogram otevírání nechápe. Jelikož u svého podniku nemá letní zahrádku, měl by dostat šanci otevřít až 8. června. Z tohoto termínu je úplně zoufalý!

Deník se příběhům živnostníků a tomu jak (ne)zvládají současnou situaci pozorně věnuje na svých stránkách i na webu denik.cz/podnikani. Pište nám na e-mail zivnostnici@denik.cz své příběhy a zkušenosti, jak nastalou situaci zvládáte.

„Když jsem byl ve čtvrtek v OBI, tak jsem tam napočítal 380 osob. A já s kavárnou pro dvacet lidí musím mít dál zavřeno, přitom ten hobby market má za sebou určitě jiný kapitál než já! Vláda mi jen mizerně kompenzuje ztráty v programu Pětadvacítka platným pouze do konce dubna. Už dál nemůžu. Přijdu o vše, co jsem kdy vydělal,“ zoufá si Kamil Novák.

Masérka Martina Houšková z Českých Budějovic bude moci obnovit svou živnost 25. května. Co to znamená pro ni? „Jsem nucena být další měsíc bez prostředků a to mi přijde přehnané. Jako masérka jsem v kontaktu vždy jen s jedním klientem a myslím, že by se mělo více důvěřovat lidem, kteří sami zváží, jestli můžou využít takovouto službu,“ reaguje Martina Houšková.

Téměř bez peněz

Zcela nechápavý je pak pohled paní Alice, lektorky cizích jazyků z Opavy. Ta totiž ani teď neví, kdy bude moci ve své práci pokračovat, protože svůj obor pracovní činnosti neumí zařadit do vládou zveřejněného plánu.

„Nevím, kdy firmy umožní vstup lektorům na výuku jazyků. Takže za mne katastrofa, hrůza, ještě asi budu dlouho bez práce. Jsem samoživitelka, mám dvě děti, na ošetřovné nedosáhnu, děti jsou ve věku 13 a 16 let. Jsem téměř bez peněz, další měsíc bez pomoci rodiny nezvládnu,“ doplňuje paní Alice.