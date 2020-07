Změna pro živnostníky s příjmem do 800 tisíc: Vláda schválila paušální daň

Živnostníci s ročním příjmem do 800 tisíc korun budou moci od 1. ledna příštího roku platit pouze jednu paušální daň. Na dnešním jednání to schválila vláda. Pro příští rok by měla činit 5740 korun měsíčně. Paušální daň by měla být složena z minimálního odvodu na zdravotní pojištění, navýšeného minimálního odvodu na sociální pojištění o 15 procent a daně 100 korun. Fungovat bude na dobrovolné bázi. Na svém twitteru to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) hovoří na tiskové konferenci po schůzi vlády 22. června 2020 v Praze | Foto: ČTK

V částce paušální daně je zahrnuto zdravotní pojistné 2514 korun, daň z příjmů v symbolické výši 100 korun a minimální sociální pojistné navýšené o 15 procent. To pro příští rok odpovídá 3126 korunám. Paušální daň má podnikatelům podle Schillerové přinést kromě finanční úspory také méně administrativní zátěže a důvodů k většině kontrol z finančního úřadu. Schillerová dříve také uvedla, že zvýšené sociální pojistné má pomoci živnostníkům s ohledem na starobní důchod. Většina si totiž nyní platí jen nezbytné minimum. Paušální daň by jim měla zajistit vyšší důchod. S přihlášením k paušální dani už ale nebude moci živnostník uplatňovat žádné další daňové slevy a úlevy, jako je například bonus na děti nebo sleva na manželku. Schillerová o snížení DPH na potraviny neuvažuje. Ceny by prý stejně neklesly Přečíst článek › V původním návrhu se počítalo s tím, že paušální daň se bude vztahovat na podnikatele s ročním příjmem do jednoho milionu korun. Podle informací ČTK zástupci ČSSD žádali limit 600 tisíc korun. Návrh novely nově definuje také novou kategorii poplatníka daně z příjmů fyzických osob, a to poplatník v paušálním režimu. Nutnou podmínkou pro to, aby poplatník byl považován za poplatníka v paušálním režimu, je podle důvodové zprávy povinnost podat finančnímu úřadu oznámení o vstupu do paušálního režimu. Z říjnového průzkumu společnosti Median vyplývá, že zavedení paušální daně místo nynějšího systému tří odvodů by přivítalo 78 procent podnikatelů, kterých by se změna dotkla. Kompenzace pro pracovníky na dohodu racovníci na dohodu dosáhnou na kompenzaci za ztráty způsobené opatřeními proti koronaviru ve výši až 31.150 korun měsíčně. O schválení návrhu novely zákona informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Pokud se účastnili nemocenského pojištění, budou moci žádat finanční správu o 350 korun denně za období od 12. března do 8. června 2020. Žádat budou moci ti, kteří práci na dohodu plnili nejméně čtyři z šesti měsíců před krizí. Schillerová také připomněla, že novelou řeší vláda i problém živnostníků a společníků malých firem pracujících během koronavirové krize na dohodu. O kompenzační bonus 500 korun denně nepřijdou, uvedla. Souběh čerpání obou bonusů nebude možný. Na rozdíl od živnostníků či malých firem budou muset takzvaní dohodáři přiložit k žádosti doklad o placení pojištění od zaměstnavatele, protože finanční správa o nich nevede evidenci. Vyřizování žádostí tak bude delší než u předešlých kategorií. Opatření bude stát zhruba 1,7 až dvě miliardy korun ze sdílených daní, z toho obce přijdou zhruba o půl miliardy. Ministryně proto navrhne vrátit obcím 50 korun na jednoho obyvatele. Schodek půl bilionu je opět blíže realitě. Rozpočtový výbor navýšení podpořil Přečíst článek › V současnosti příspěvky dostávají osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným. Částka činí 500 korun na den, a to za období od 12. března do 8. června. Příspěvek je podle zákona vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, což snižuje příjmy obcí a krajů ze sdílených daní. Sněmovna proto schválila, že obce dostanou jednorázový příspěvek 1200 korun ze státního rozpočtu jako kompenzaci výpadku daňových příjmů. Na dohody dělají často samoživitelky, rodiče malých dětí, lidé v penzi či studenti. Využívají se i u kratších úvazků. Na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) se nesmí odpracovat víc než 20 hodin týdně. Pokud je odměna přes 3000 korun měsíčně, odvádí se pojistné. Dohoda o provedení práce (DPP) zahrnuje nejvýš 300 hodin za rok. Pokud výdělek přesahuje 10.000 korun, platí se z něj sociální a zdravotní odvody. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) na konci března evidovala 222.600 takzvaných dohodářů. Zhruba polovina z nich měla vedle toho ještě zaměstnání, druhá polovina byla odkázaná na příjem z práce na dohodu.

