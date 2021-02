/PORADNA DENÍKU/ V době, kdy je informací spousta a navíc se často mění, bychom rádi představili několik podstatných změn, které se podnikatelů týkají v letošním roce. Pro čtenáře Deníku je přibližuje Pavla Břečková, místopředsedkyně Asociace malých a středních podniků ČR.

Foto: Shutterstock

„Předně – v souvislosti s covidem byla pozastavena povinná elektronická evidence tržeb, a to pro celý rok 2021 i rok 2022. Znamená to, že elektronicky evidovat tržby nemusí ti, kteří oborem podnikání spadají do prvních dvou vln (tedy velkoobchod, maloobchod, stravovací a ubytovací služby) a s evidencí již mají několikaletou zkušenost, říká Pavla Břečková.