Velký skok v oblibě

Všechny mají jedno společné, základem je nápojová novinka letošní sezony, totiž Kinley Tonic Zero – zero čili nula znamená v tomto případě bez cukru. Novinku přináší na trh společnost Coca-Cola.

Patrový autobus, charakteristický zejména pro Londýn, je v tomto případě přestavěný tak, že připomíná hezkou stylizovanou kavárnu, jak o tom názorně svědčí i připojená videonahrávka. Jeho nejbližší zastávkou se 7.7. stane kancelářské centrum AFI v pražském Karlíně. V polovině července bude následovat Brno a ještě později Bratislava.

Kromě vynikající chuti toniků Kinley, které si zákazníci při kovidovém omezení provozu restaurací a barů v minulém období dopřávali o to více doma, značce pomohlo rovněž zvýšení investic do vývoje a marketingu.Podpůrná kampaň probíhá pod mottem „Život chutná lépe po páté“, což má zdůraznit, že nový nápoj se ideálně hodí pro pití v čase oddychu.

Tváře značky

Kinley láká konzumenty na skvělou řadu svých nealkoholických nápojů inspirovanou atmosférou světových metropolí. Tváří značky jsou moderátor Libor Bouček a slovenská zpěvačka Emma Drobná.

„Uvedení Kinley Tonic Zero na trh je součástí snahy společnosti Coca-Cola nabízet zákazníkům alternativy bez cukru. Snažíme se tak neustále rozšiřovat paletu našich nápojů s nízkým či nulovým obsahem cukru, ale vždy s výbornou chutí,“ říká Jakub Will Loos, ředitel marketingu ve společnosti Coca-Cola ČR/SR.

Zvyšující se obliba toniků značky Kinley se odráží také na letošních plánech. V roce 2022 by dodávky nápojů této značky na český a slovenský trh měly dosáhnout 17 milionů litrů, což je růst o 26 procent. Varianta bez cukru – Kinley Tonic Zero – má na tom mít rozhodující podíl.

Tonik je oblíbený po dlouhá staletí

Že se tonik těší velké oblibě, potvrzuje také jeho historie. První zmínky o toniku pocházejí již ze 17. století, kdy měla údajně jakási první verze toniku, tedy chinin rozpuštěný ve vodě, podle legendy vyléčit hraběnku z Chinchónu.

Obliba toniků skokovitě roste. Značka Kinley je leaderem

Češi loni vypili téměř 5 milionu litrů toniku značky Kinley. Ve srovnání s rokem 2020 jde o 70% nárůst. Kinley se tak nově stala s více než pětinovým tržním podílem lídrem na českém trhu v kategorii adult nápojů. Značce z portfolia společnosti Coca-Cola se dařilo i na Slovensku. Její prodeje tam vzrostly o více než třetinu. Kromě vynikající chuti toniků Kinley, kterou si zákazníci při pandemickém omezení provozu restaurací a barů rádi o to více dopřávali doma, pomohlo značce rovněž navýšení investic do marketingu. Také letos plánuje značka Kinley dynamicky růst. Pomoci jí k tomu má mimo jiné i nový nápoj Kinley Tonic Zero, který si zákazníky získá svou svěží chutí bez cukru.

Česko má novou jedničku v kategorii sycených nápojů pro dospělé. Stala se jí značka Kinley z portfolia společnosti Coca-Cola, která v loňském úspěšném roce navýšila svůj podíl na trhu takzvaných adult nápojů na 21,1 %. Celkem se loni v Česku prodalo 4,8 milionu litrů toniků značky Kinley, což představuje meziroční nárůst o 70 %. Značka těžila jednak ze zvýšených investic do marketingu, jednak jí pomohlo také to, že si zákazníci při pandemickém omezení provozu barů a restaurací dopřávali toniky Kinley díky jejich vynikající chuti častěji doma. Výrazný nárůst zájmu zákazníků zaznamenala značka také na Slovensku, kde její prodeje meziročně vzrostly o téměř 37 % na 4,9 milionu litrů.

Růstový rok 2022 s nejen s novým Kinley Tonic Zero a chill-out zážitkovým Kinley Busem

Zvyšující se obliba toniků značky Kinley se projevila také na letošních výrobních plánech.Pro rok 2022 očekáváme v rámci celé značky Kinley dodávky na český a slovenský trh v objemu 17 milionů litrů toniku. Ve srovnání s loňským rokem se jedná o 26% nárůst.

Ke zvýšení celkových prodejů značky Kinley přizpěje letošní novinka Kinley Tonic Zero, jež se vyznačuje nulovým obsahem cukru.Uvedení Kinley Tonic Zero na trh je součástí snahy společnosti Coca-Cola nabízet zákazníkům alternativy bez cukru a dál rozšiřovat základnu Zero produktů.

Kinley láká své zákazníky na svou skvělou řadu nealko nápojů inspirovanou atmosférou světových metropolí či vynikající nabídku míchaných nápojů od barmana Tomáše Kubíčka. Celá kampaň nese název Život chutná lépe po páté.

Aby si zájemci mohli Kinley Tonic sami vychutnat, je jim k dispozici zážitkový Kinley Bus, který vyjedet na svou chill-out tour v červnu a červenci se zastávkami v Praze, Brně a Bratislavě. Kdokoliv je vítaný zažít s Kinley Tonicem skvělé momenty a jeho vynikající chuť. Stačí si jen vybrat.

Jedná se o upravený autobus s barem s originalní lounge pro milovníky insta obsahu. Zážitek umocní bar, kde si lze dopřát originální letní míchaný nápoj s Kinley Tonic. Nápoj si lze vychutnat na střešním baru busu či uvnitř ve stylovém prostředí. Phodová chill out atmosféra doplněná skvělou hudbou a s Kinley inspiruje k tomu, že „život chutná lépe po páté.