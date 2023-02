Dvaasedmdesátiletému Karlovi z Plzeňska přišel dopis od ministerstva vnitra před pár dny. Co má s instrukcemi na elektronickou schránku dělat, netuší. „Nechápu, proč jsem to dostal, když podnikatel nejsem. Myslel jsem, že se mě to netýká,“ tvrdí.

Celý život byl zaměstnanec, před mnoha lety měl sice na čas k zaměstnání i živnostenský list. Myslel si však, že ho už dávno zrušil. Háček je v tom, že jeho platnost jen pozastavil. „Vůbec netuším, jak mám postupovat, s internetem moc kamarád nejsem. Datovou schránku nechci. Nikde v dopise se nepíše, zda je datová schránka pro mě jako živnostníka nebo fyzickou osobu. Mám strach, že se teď nedozvím o důležitých věcech, které by jinak přišly poštou,“ obává se.

Z dřívějších průzkumů vyplývá, že celá řada lidí s živnostenskými listy pro fyzické osoby není podnikatelsky aktivní. Potvrdila to i Monika Mrázová z představenstva Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky, které marně bojovalo o odklad nové povinnosti. „Nikdo nám nevysvětlil, proč jsou datové schránky zřizované i lidem, kteří mají přerušenou živnost,“ zmínila.

Ministerstvo vnitra Deníku potvrdilo, že i neaktivní živnostníci, kteří do konce roku nezrušili živnost, dostanou nejpozději 31. března informační dopis o automaticky zřízené datové schránce. Úřad dopředu avizoval, že pozastavení živnosti nemá vliv na její zřízení či znepřístupnění.

Jaké má tedy možnosti důchodce Karel a jemu podobní? „Mohou živnost zrušit,“ konstatoval Ondřej Krátoška z tiskového odboru resortu. Dodal, že žádosti na úřady o znepřístupnění, případně zrušení od skupiny neaktivních OSVČ nemají na znepřístupnění či zrušení datové schránky vliv.

Pouze fyzická osoba ji může na svou žádost znepřístupnit, úřady pak s občanem budou opět komunikovat klasicky poštou. „Spícím živnostníkům“ nezbývá než ukončit formálně podnikání.

Raději načerno?

Podle informací Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky tak již mnozí lidé činí. Včetně OSVČ, kteří prostě datovku nechtějí. Takový důsledek nátlaku ze strany státu je podle Mrázové kontraproduktivní. „Máme zprávy, že od konce loňského roku mnozí lidé vracejí živnostenské listy a končí s podnikáním ve větší míře než ve stejném období v minulých letech. Buď přestávají poskytovat služby, nebo budou pokračovat načerno,“ tvrdí Mrázová.

Ve výsledku se podle ní zřizují vyšší tisíce nových zbytečných datových schránek. Úředníci ministerstva vnitra na vyžádání Deníku zaslali údaje o počtu nových schránek od začátku roku do dvanáctého února. Dohromady jich v tomto období pro podnikající fyzické a právnické osoby zřídilo 1 241 854, zpřístupněných jich bylo prozatím 847 607. Jsou tedy za polovinou plánu.

Ministerstvo vnitra má celkem během tří měsíců na základě zákona o elektronické konverzi dokumentů zřídit zhruba 2,2 milionu nových schránek. Týká se to živnostníků s IČO, spolků, společenství vlastníků bytových jednotek či nadací, subjektů vedených v registru osob. Běžných občanů nakonec ne. „Přes datovou schránku vyřešíte 96 procent agend se státem a obcemi online. O výhodách začneme občany ještě více přesvědčovat,“ podotkl již dříve ministr vnitra Vít Rakušan.

Podle Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR včera bylo pozdě. „Datové schránky nejsou pro živnostníky nastaveny vůbec sexy. My nejsme proti digitalizaci, je potřebná. V současnosti ale stát není na tak velký systém datových schránek připraven. Předchozí vlády se na to vykašlaly. Teď se odpovědnost hází na živnostníky, zástupce spolků nebo členy sdružení vlastníků jednotek, kteří si datové schránky dosud nezařídily dobrovolně. Jsou do toho tlačeni na sílu,“ vadí Mrázové.

Zmínila, že jí nedávno volala jedna žena s tím, že už sedmnáct let nepodniká, a přesto jí přišly přihlašovací údaje do nové datovky. „Závádění systému se nevyvaruje chyb, vypadá to na chaos. Je potřeba si uvědomit, že jsou mezi námi digitálně méně zdatní lidé, a každý nemá děti a vnuky, kteří mu s tím pomohou. Stát měl vytvořit pro přerod lepší podmínky, například zřídit místa pro asistenci a krátké proškolení v každé obci, na úřadu či v knihovně,“ podotkla.

Úspora desítek milionů

Upozornila, že samotné zřízení datové schránky je pouze začátek. Uživatelé budou od zpřístupnění po prvním přihlášení či automaticky po uplynutí lhůty patnácti dnů od zřízení dostávat veškerou komunikaci od státu do schránky.

Podle ministerstva vnitra jde oproti papírovým dopisům nebo e-mailu o efektivnější, levný, spolehlivý a bezpečný komunikační kanál. Stát má navíc ušetřit desítky milionů korun ročně za rozesílání listinných zásilek.

Sdružení podnikatelů a živnostníků změnu vnímá jako nedostatečnou. „Za prvé překlopení dokumentu z papírové podoby do elektronické neušetří úředníkovi moc práce na jinou činnost. Potřebné je zautomatizování jednoduchých procesů, v čemž Česko bohužel nedosahuje úrovně digitální transformace jako třeba pobaltské státy. Ministerstva si navíc neumetla před vlastním prahem, digitalizaci vlastních agend odložila na rok 2025/2026,“ tvrdí Mrázková.

Datové schránky u nás fungují již třináct let. Jejich prostřednictvím je možné například komunikovat se sociální správou, zdravotní pojišťovnou či finančním úřadem, posílají se přes ně daňová přiznání nebo žádosti o řidičský průkaz. Zatím byly datovky pro OSVČ jen dobrovolné, ale od nového roku je stát zřizuje všem podnikatelům.

Pozor na mazání zpráv

Datových schránek existují čtyři druhy: pro fyzickou osobu, pro podnikající fyzickou osobu, pro právnickou osobu a pro orgány veřejné moci. „Ti, co datovou schránku už mají zřízenou, mohou očekávat, že jim do stávající datovky přijde informace o zřízení nové. Určitě se nevyplatí si ji nezprovoznit,“ vysvětlil partner poradenské skupiny V4 Group Michal Jelínek.

Živnostník, statutár spolku či nadace v praxi může mít nedobrovolně více datových schránek. I to je terčem kritiky. „Lidé musejí být obezřetní, aby řešili danou agendu přes tu správnou. Pokud odesílají něco k důchodu, musí z osobní, pokud daňové přiznání, z té živnostenské. Když se spletou a prohodí to, nastává problém,“ podotkla Mrázová. Dodala, že nejsou výjimkou lidé s přístupem do deseti a více datových schránek.

Nezkušení uživatelé mají obavy, že jim datová zpráva unikne. Jak upozornil Jelínek, v datových schránkách se každá ukládá po dobu tří měsíců a pak se maže. Lze si ovšem připlatit za takzvaný datový trezor. „Lidé si musejí dávat pozor také na fikci doručení. To znamená, že pokud vám přijde nějaké oznámení, je po uplynutí deseti dní považováno za doručené i přesto, že jste si je nepřečetli. Pokud nechcete datovku stále kontrolovat, je možné si nastavit notifikace o doručení zprávy do emailu nebo sms,“ popsal Jelínek a dodal, že datová schránka funguje, i když si ji majitel neaktivuje.

Datové schránky (zřízené / zpřístupněné)

- právnické osoby: 189 343 / 179 950

- podnikající fyzické osoby: 1 052 511 / 667 657

- celkem: 1 241 854 / 847 607