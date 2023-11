Původní návrhy na vybudování dálničního okruhu kolem Prahy sahají až do doby před první světovou válku. Plány na výstavbu Pražského okruhu se však významněji začaly rozvíjet teprve po roce 1989, a od té doby se jeho výstavba postupně projednávala, přepracovávala a realizována s různými problémy a různou mírou zpoždění.

Pražský okruh. | Foto: Ředitelství silnic a dálnic

Změna trasy Pražského okruhu v nynější fázi projektu by znamenala posun dostavby o celá desetiletí

Není tedy překvapivé, že kolem zmíněné stavby ještě stále panuje řada mýtů, protichůdných názorů a nedorozumění.

Zcela zásadní otázkou Pražského okruhu je pochopitelně vedení jeho trasy a objem převáděné dopravy. V této souvislosti se objevovaly a stále objevují snahy o posunutí tepny dále od středu metropole, a to v tzv. „regionální variantě“. Tato úvaha počítala na severu Prahy s trasou mj. kolem měst Brandýs nad Labem, Kostelec nad Černými lesy, Měšice atd.

Hledání shody

Pouze současná varianta vedoucí přes katastrální území obcí Horoměřice a Zdiby, stejně jako pražských částí Suchdol, Dolní Chabry, Březiněves a další, tedy blíže ku Praze, však odpovídá Zásadám územního rozvoje hl. m. Prahy a Středočeského kraje. V nich je již dlouhodobě zanesena, stabilizována a navíc ověřena, resp. i potvrzena soudním přezkumem.

Pražský okruh. Realizace velmi důležité součásti české silniční sítě se během posledních měsíců posouvá výrazně kupředu.Zdroj: ŘSD ČR

V případě takové radikální změny vedení trasy by bylo nutné znovu hledat shodu mezi hlavním městem, Středočeským krajem a dalšími obcemi. Veškeré projekty by se tedy bylo nutné přepracovat, a tím riskovat, že z hlediska územní průchodnosti a technického řešení nebude možné najít východisko.

Pokud by se poloha trasy Pražského okruhu měla změnit, znamenalo by to odložení stavby o mnoho let a možná i desetiletí se všemi fatálními dopady. Vůči myšlence regionální varianty se vymezila většina starostů dotčených měst a obcí.

Rizika případné změny

V rámci odborné analýzy ji jako neefektivní z hlediska řešení dopravy pro Hlavní město Praha vyhodnotili také odborníci z ČVUT v Praze.

Radek Mátl, generální ředitel ŘSD ČRZdroj: ŘSD ČR„Přistoupit k nové variantě trasy Pražského okruhu znamená začít zcela od nuly. Tedy nejen změnit územní plány, ale i všechna související rozhodnutí, která se projednávala a schvalovala dlouhodobě. Troufám si odhadnout, že další možná de-sítky let by doprava v Praze a blízkém okolí kolabovala a veškeré dosud investované prostředky by se promrhaly. Nyní je nutné upřít veškeré společné úsilí všech dotčených k nalezení vhodného technického řešení v platné trase dle schválených Zásad územního rozvoje. Tedy řešení, které dostatečně omezí dopad stavby na životní prostředí a život obyvatel v dotčeném území,“ uvádí generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic České republiky Radek Mátl.