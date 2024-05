Petr Coufal je specialistou na masný skot a vedoucí chovu prasat v celé skupině AGROFERT. A jako takový i partner soutěže Mladý zemědělec.

Petr Coufal je zodpovědný za chov prasat v celé skupině AGROFERT a vede i biofarmu Farma Boroví | Foto: archiv SPV Pelhřimov

Pane řediteli, vaše společnost je partnerem soutěže Mladý zemědělec. Jaká očekávání směrem k budoucnosti zemědělství od mladé generace máte?

Naše skupina je významným českým chovatelem prasat. Používáme nejmodernější metody, sledujeme trendy a snažíme se co nejlépe chovat k našim zvířatům i životnímu prostředí. Jsme rádi, že tento přístup sdílejí i naši zaměstnanci, kterých do našich provozů ročně nabíráme desítky. I když v rámci odvětví patříme k nejmodernějším, pozorujeme, že je stále obtížnější nabírat nové zaměstnance. Zejména u mladých pozorujeme velké předsudky týkající se zemědělství. Jejich představa vychází v lepším případě z pohádek či desítky let starých filmů. Žijí v tom, že se pracuje ve starých tmavých stájích, kde je velký podíl manuální práce a všudypřítomná špína… Proto jsme již v roce 2011 rozjeli vlastní roční trainee program Pig Camp, kde se mladí absolventi stanou našimi zaměstnanci, udělají si roční kolečko po našich farmách, a vyzkouší si veškerou práci s cílem získat je pro náš obor. Jakmile jsme se dozvěděli o projektu Mladý zemědělec, tak jsme neváhali. Zatímco do Pig Campu chodí absolventi středních nebo vysokých škol, Mladý zemědělec cílí na ještě mladší, což skvěle zapadlo do naší strategie.

Zdroj: DENÍKKteré kroky je žádoucí pro zajištění dostatečné obslužnosti zemědělských provozů zejména z řad mladých nástupců podnikat?

Je potřeba zaměřit se na zlepšení obecného systému vzdělávání. SŠ a VŠ míří více na zájmové chovy nebo welfare zvířat, ale nevychovávají odborníky na samotný chov zvířat. V rámci naší skupiny investujeme do nových provozů, používáme maximální míru automatizace, školíme lidi, poskytujeme jim čisté moderní prostředí, ale nezachráníme tím vzdělávací systém a obecný zájem veřejnosti o práci v zemědělství.

Jaké výzvy z vašeho pohledu stojí obecně před zemědělci budoucích let?

Jednou z nich je právě nedostatek lidí v zemědělství, který souvisí s vylidňováním venkova a klesající prestiží práce v zemědělství. A lidé i zlenivěli. Přitom bez kvalitních a bezpečných potravin, které zemědělci produkují, se neobejde žádná ekonomika, a plná závislost na dovozu rozhodně není řešením.

Mají domácí české podmínky nějaká specifika, a která klíčová témata by tedy měli domácí zemědělci řešit?

Stále mnoho zemědělců se brání moderním postupům, nechce přijímat technologie a chce jít raději „vlastní“ cestou. Opravují téměř neopravitelné stáje, kam se snaží napasovat nové technologie, což nejde, zbytečně „objevují Ameriku“. My touto cestou jít nechceme. Pozitivem je naopak místní produkce, nepřevážíme zvířata napříč kontinentem, vyrábíme lokální potraviny. Měli bychom používat zdravý selský rozum, a to, co umíme, nejlépe napasovat na moderní poznatky.

Jakým ohrožením čelí zemědělská produkce, v čem tkví a jak je možné jim čelit?

V současnosti je to zejména dvojí metr, který pozorujeme v EU. Na jedné straně zpřísňující se pravidla týkající se bezpečnosti chovů, wellfare zvířat a kvality produkce, které my sami podporujeme a splňujeme, a mnohdy i překonáváme. Na druhé straně to jsou ale dovozy ze zemí mimo EU. Ty tato pravidla splňovat nemusí, a logicky je jejich produkce díky tomu za nižší ceny. Musíme si v našem oboru říct, co vlastně chceme. Toto za nás nikdo nevyřeší.

Jak významný segment v českém zemědělství zaujímá právě chov prasat?

Začněme tím, jaké maso jíme. Polovina vepřového, které sníme, je z dovozu. Produkce za poslední tři desítky let klesala. Důvodem byla levná produkce ze západních zemí. A tyto státy svou produkci historicky dotovali. Navíc české chovy nebyly dříve ekonomicky efektivní. Aktuální situace je už jiná, čeští chovatelé patří nyní v zootechnických ukazatelích ke špičce Evropy. Bohužel jsme stále pod tlakem levných dovozů vepřového masa ze zahraničí. Je potřeba si ale říct, zda to, co se k nám dováží, je opravdu kvalitní maso, a to i z pohledu spotřeby.

Moderním tématem je welfare zvířat. Zajištění efektní péče ale představuje vyšší náklady, což se promítá do výsledné ceny prodeje masa. Kde je hranice mezi zájmem zákazníků o maso z lepších chovů a únosností ceny?

Zvíře chované v lepších podmínkách má spokojenější život, ale i kvalitnější maso. Pokud bychom chovali zvířata podle představ některých bruselských úředníků, tak by maso stálo tolik, že by si ho většina Evropanů dopřála maximálně jednou za měsíc. Takže podporujeme wellfare, ale ekonomicky udržitelně. My sami jsme si za vlastní peníze – bez dotací, v jižních Čechách postavili testovací porodny, zkoušíme norský či dánský model přístupu ke zvířatům, ale vždy myslíme na koncového zákazníka, aby to zvládla i jeho peněženka.

Jedním z vašich provozů je bioplynová stanice. Je cesta využívání obnovitelných zdrojů energie vhodná pro zemědělství a jeho provozy?

Na Pelhřimovsku provozujeme na Farmě Plevnice bioplynku, která patří k nejstarším v celém Československu. Primárně z ní využíváme teplo, kdy topíme malým selátkům a prasnicím. Vstupní surovinou je kejda z produkce farmy a doplňujeme siláž, senáž, odpady z pekáren a ze zpracování brambor. Investujeme i do instalace fotovoltaiky na střechách farem tak, abychom měli i vlastní elektrickou energii. Obnovitelné zdroje považujeme za skvělý doplněk k zemědělství.