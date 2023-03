Živnostníci se bojí zvýšení záloh na důchody. Nepomůže, tvrdí daňoví poradci

Zvukař David Dewetter z Benešovska si stejně jako řada dalších živnostníků na důchodové pojištění platí pouze minimální povinné zálohy ve výši 2944 korun měsíčně. Nevěří totiž státu, že by se o něj v jeho stáří dokázal dobře postarat. Počítá s tím, že veškerá starost zůstane jen na něm samotném. Jediné vhodné zajištění na důchod proto vidí v investování do nemovitostí, tedy svého domu. Jen to mu dnes dává naději, že o své vydělané peníze do budoucna nepřijde. „Takže když teď straší zvyšováním záloh, rozhodně to odmítám,“ řekl Dewetter. Podle odborníků by přitom právě vyšší zálohy pro živnostníky mohly být jednou z cest, jak bránit růstu deficitu důchodového systému.

Důchodové pojištění. Ilustrační foto | Foto: Profimedia