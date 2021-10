Kořenové výmladky

Eva a Emil Wessely

Košice

Hodláme vykácet staré ovocné stromy (jabloně, švestky a další). Jak bychom měli ošetřit pařezy, aby z kořenů nevyrostly nové stromky?

Jan Kopřiva

To, co nově vyrůstá kolem pařezů, se nazývá kořenové výmladky. Jejich likvidace je poměrně složitá a zdlouhavá, proto se doporučuje raději pařezy i kořeny po kácení stromů odstranit. Pokud to neuděláte, můžete výmladky zlikvidovat třeba chemicky, konkrétně přípravkem Garlon.

Stříkejte jím mladé rostliny s listy, které budou účinnou látku přijímat a následně ji rozvedou až ke kořenům, čímž porost zlikvidují. Na menších plochách je ale účinnější výmladky seříznout a čerstvé řezné rány zatřít štětečkem namáčeným do koncentrátu přípravku Garlon.