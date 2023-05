Dva lidé se zranili při explozi v jednom z domů na Dukelské třídě v Hradci Králové. Hasiči evakuovali osm lidí. O výbuch plynu podle hasičů nešlo.

K výbuchu došlo v domě v centru Hradce Králové. | Foto: HZS KHK

„V jednom z domů mělo dojít k explozi v nebytovém prostoru v přízemí objektu. Dva lidé jsou v péči ZZS. Zajišťujeme a kontrolujeme místo události, statika by neměla být narušena, z domu jsme preventivně evakuovali 8 lidí,“ informovali v pondělí před 15. hodinou krajští hasiči na twitteru.

Nehoda u Trotiny skončila požárem. Zranili se tři lidé

Hasiči rychle uhasili požár uvnitř zasažených prostor. K výbuchu plynu podle hasičů nedošlo. „Budovu jsme odpojili od přívodu plynu a energií, nejbližší okolí je nyní uzavřeno. Konkrétní příčinu výbuchu budou zjišťovat vyšetřovatelé,“ doplnili hasiči.

Ve spolupráci s policií hasiči vyklidili zasažené prostory, aby mohli vyšetřovatelé provést podrobné ohledání a dokumentaci místa události. „Budova je i na základě hodnocení statika stabilní, evakuované osoby se mohly vrátit domů. Místo zásahu jsme předali policistům,“ sdělili hasiči po 17. hodině.

Při explozi dva muži, kteří byli v provozovně, utrpěli popáleniny na více částech těla.

Z místa exploze.Zdroj: fb ZZS KHK

„Oba zranění byli po poskytnutí potřebné péče převezeni do nemocnic. Zatímco první z nich do té královéhradecké, druhý musel být transportován do popáleninového centra v Praze. Tam jej převezl přímo z místa úrazu vrtulník, který dorazil krátce po ohlášení události, protože se zrovna vracel z jiného zásahu," informoval Anatolij Truhlář ze Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje na jejím facebooku.

Na komunitní zahradě Střelák v Hradci Králové férově posnídalo přes padesát lidí

Jak potvrdila policie v úterý ráno, výbuch plynu byl na místě vyloučen.„Kriminalisté ohledali místo činu a zajistili stopy, které budeme vyhodnocovat. Policejní komisař včera zahájil úkony trestního řízení ze spáchání přečinu obecné ohrožení z nedbalosti, za což v současné době hrozí dosud neznámému pachateli až pětiletý pobyt ve vězení. Následkem výbuchu byla poškozena samotná provozovna, dvě osobní vozidla, která byla zaparkovaná před dveřmi, ale i 20 metrů vzdálené skleněné výlohy. Škoda je předmětem dalšího šetření, nicméně zřejmě se bude jednat o statisíce,“ uvedla policejní mluvčí Šárka Pižlová.

Příčiny a okolnosti výbuchu a následného požáru v provozovně jsou nyní předmětem dalšího šetření. „V současné době však můžeme vyloučit, že v objektu docházelo k nelegální činnosti,“ doplnila Pižlová.